https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003094896.html

Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко

Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко

Владимир Зеленский проиграет выборы президента Украины, у него слишком маленький рейтинг, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:42:00+03:00

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2025-03-05T03:42:00+03:00

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет выборы президента Украины, у него слишком маленький рейтинг, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко. "У Зеленского никогда не было 4%, у него 14-17% сейчас, не 57, как он говорит. Но 14-17% - это его рейтинг, он проиграет эти выборы", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.

https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003078754.html

украина

белоруссия

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2025

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украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский