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Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
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03:42 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003094896.html
Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко
Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко
Владимир Зеленский проиграет выборы президента Украины, у него слишком маленький рейтинг, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:42:00+03:00
2025-03-05T03:42:00+03:00
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет выборы президента Украины, у него слишком маленький рейтинг, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко. "У Зеленского никогда не было 4%, у него 14-17% сейчас, не 57, как он говорит. Но 14-17% - это его рейтинг, он проиграет эти выборы", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.
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украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Зеленский проиграет выборы, считает Лукашенко

Лукашенко: Зеленский проиграет выборы, у него маленький рейтинг

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет выборы президента Украины, у него слишком маленький рейтинг, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Зеленского никогда не было 4%, у него 14-17% сейчас, не 57, как он говорит. Но 14-17% - это его рейтинг, он проиграет эти выборы", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.
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УкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
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