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Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:28:00+03:00
2025-03-05T03:28:00+03:00
2025-03-05T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил. "Но тот факт, что он пошел на поводу у крайне националистических сил, это плохо... Он пытался справится в сложной ситуации, и тогда националисты имели большой вес. Он встал на сторону сильных", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003078754.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко
Лукашенко: Зеленский пошел на поводу у националистических сил