https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003093668.html

Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко

Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:28:00+03:00

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2025-03-05T03:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил. "Но тот факт, что он пошел на поводу у крайне националистических сил, это плохо... Он пытался справится в сложной ситуации, и тогда националисты имели большой вес. Он встал на сторону сильных", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003078754.html

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2025

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белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский