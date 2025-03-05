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Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003093668.html
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:28:00+03:00
2025-03-05T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил. "Но тот факт, что он пошел на поводу у крайне националистических сил, это плохо... Он пытался справится в сложной ситуации, и тогда националисты имели большой вес. Он встал на сторону сильных", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003078754.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Зеленский пошел на поводу у националистических сил, заявил Лукашенко

Лукашенко: Зеленский пошел на поводу у националистических сил

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пошел на поводу у украинских националистических сил.
"Но тот факт, что он пошел на поводу у крайне националистических сил, это плохо... Он пытался справится в сложной ситуации, и тогда националисты имели большой вес. Он встал на сторону сильных", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО
Вчера, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
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