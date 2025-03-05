https://ria.ru/20250305/livan-2003300645.html

Школы на востоке Ливана вводят в программу русский язык

Школы на востоке Ливана вводят в программу русский язык - РИА Новости, 05.03.2025

Школы на востоке Ливана вводят в программу русский язык

Первый урок русского языка в рамках образовательной программы состоялся в одной из школ в районе Баальбек на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:47:00+03:00

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БААЛЬБЕК (Ливан), 5 мар - РИА Новости. Первый урок русского языка в рамках образовательной программы состоялся в одной из школ в районе Баальбек на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости. "Преподавание русского языка началось в Modern International School (MIS) в Баальбеке, также планируется введение русского языка в Школе Башаер в Баальбеке. Вводится русский язык как второй или третий иностранный. Для учеников 9-11 классов. Минимум 2 часа в неделю. Сегодня на пробном занятии присутствовали более 20 учеников", - рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин. Глава "Русского дома" отметил, что сегодняшнее событие является важным шагом в укреплении культурных и образовательных связей между Россией и Ливаном, выразив уверенность, что изучение русского языка откроет для ливанских детей новые горизонты. Директор школы MIS Хусейн Зайтер в свою очередь рассказал РИА Новости, что считает необходимой возможность изучения русского языка в ливанских школах, чтобы дети имели более широкий выбор направлений своего дальнейшего обучения, особенно с учетом того, что Россия предоставляет для ливанских детей большое количество государственных квот для получения высшего образования. "Наша программа дает возможность ученикам ознакомиться с разными языками. И мы фиксируем, что больше половины наших учащихся отдает приоритет изучению русского. Они видят, что их старшие друзья получили образование в России и стали успешными специалистами",- добавил Зайтер. Образовательный проект "Русского дома" в Бейруте включает не только регулярные уроки русского языка, но и насыщенную культурную программу. В рамках сотрудничества запланированы совместные мероприятия, приуроченные к знаковым датам в истории России. Уже в апреле 2025 года школьники смогут принять участие в викторине, посвященной Дню космонавтики, а также присоединиться к международной акции "Сад памяти" и празднованию 100-летия легендарного детского центра "Артек".

https://ria.ru/20250223/oae-2001138514.html

https://ria.ru/20250221/viktorina-2000404785.html

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