Школы на востоке Ливана вводят в программу русский язык
В одной из школ на востоке Ливана состоялся первый урок русского языка
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БААЛЬБЕК (Ливан), 5 мар - РИА Новости. Первый урок русского языка в рамках образовательной программы состоялся в одной из школ в районе Баальбек на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
"Преподавание русского языка началось в Modern International School (MIS) в Баальбеке, также планируется введение русского языка в Школе Башаер в Баальбеке. Вводится русский язык как второй или третий иностранный. Для учеников 9-11 классов. Минимум 2 часа в неделю. Сегодня на пробном занятии присутствовали более 20 учеников", - рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин.
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Глава "Русского дома" отметил, что сегодняшнее событие является важным шагом в укреплении культурных и образовательных связей между Россией и Ливаном, выразив уверенность, что изучение русского языка откроет для ливанских детей новые горизонты.
Директор школы MIS Хусейн Зайтер в свою очередь рассказал РИА Новости, что считает необходимой возможность изучения русского языка в ливанских школах, чтобы дети имели более широкий выбор направлений своего дальнейшего обучения, особенно с учетом того, что Россия предоставляет для ливанских детей большое количество государственных квот для получения высшего образования.
"Наша программа дает возможность ученикам ознакомиться с разными языками. И мы фиксируем, что больше половины наших учащихся отдает приоритет изучению русского. Они видят, что их старшие друзья получили образование в России и стали успешными специалистами",- добавил Зайтер.
Образовательный проект "Русского дома" в Бейруте включает не только регулярные уроки русского языка, но и насыщенную культурную программу. В рамках сотрудничества запланированы совместные мероприятия, приуроченные к знаковым датам в истории России. Уже в апреле 2025 года школьники смогут принять участие в викторине, посвященной Дню космонавтики, а также присоединиться к международной акции "Сад памяти" и празднованию 100-летия легендарного детского центра "Артек".
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