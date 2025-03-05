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В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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22:42 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lesoto-2003305431.html
В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа
В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа
Правительство южноафриканской страны Лесото "шокировано и растеряно" из-за насмешек президента США Дональда Трампа о том, что эту страну никто не знает,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство южноафриканской страны Лесото "шокировано и растеряно" из-за насмешек президента США Дональда Трампа о том, что эту страну никто не знает, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра иностранных дел Лесото Леджоне Мпотжоане. Как отмечает агентство, Трамп во время выступления в американском конгрессе назвал Лесото страной, о которой "никто никогда не слышал". "Правительство Лесото было "шокировано и растеряно" из-за этих комментариев", - говорится в публикации агентства со ссылкой на Мпотжоане. Министр добавил, что правительство направит официальное письмо протеста в Вашингтон, так как не относится к этой ситуации легкомысленно. По данным Франс Пресс, Трамп во время своего выступления упомянул о прошлом проекте помощи США в размере восьми миллионов долларов на продвижение в Лесото ЛГБТ*. Однако, организация по защите прав ЛГБТ* в Лесото People's Matrix отрицает получение финансирования из США.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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в мире, лесото, сша, дональд трамп
В мире, Лесото, США, Дональд Трамп
В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа

Глава МИД Мпотжоане: правительство Лесото шокировали насмешки Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство южноафриканской страны Лесото "шокировано и растеряно" из-за насмешек президента США Дональда Трампа о том, что эту страну никто не знает, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра иностранных дел Лесото Леджоне Мпотжоане.
Как отмечает агентство, Трамп во время выступления в американском конгрессе назвал Лесото страной, о которой "никто никогда не слышал".
«
"Правительство Лесото было "шокировано и растеряно" из-за этих комментариев", - говорится в публикации агентства со ссылкой на Мпотжоане.
Министр добавил, что правительство направит официальное письмо протеста в Вашингтон, так как не относится к этой ситуации легкомысленно.
По данным Франс Пресс, Трамп во время своего выступления упомянул о прошлом проекте помощи США в размере восьми миллионов долларов на продвижение в Лесото ЛГБТ*. Однако, организация по защите прав ЛГБТ* в Лесото People's Matrix отрицает получение финансирования из США.
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