https://ria.ru/20250305/lesoto-2003305431.html

В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа

В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа - РИА Новости, 05.03.2025

В Лесото выразили негодование из-за насмешек Трампа

Правительство южноафриканской страны Лесото "шокировано и растеряно" из-за насмешек президента США Дональда Трампа о том, что эту страну никто не знает,... РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство южноафриканской страны Лесото "шокировано и растеряно" из-за насмешек президента США Дональда Трампа о том, что эту страну никто не знает, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра иностранных дел Лесото Леджоне Мпотжоане. Как отмечает агентство, Трамп во время выступления в американском конгрессе назвал Лесото страной, о которой "никто никогда не слышал". "Правительство Лесото было "шокировано и растеряно" из-за этих комментариев", - говорится в публикации агентства со ссылкой на Мпотжоане. Министр добавил, что правительство направит официальное письмо протеста в Вашингтон, так как не относится к этой ситуации легкомысленно. По данным Франс Пресс, Трамп во время своего выступления упомянул о прошлом проекте помощи США в размере восьми миллионов долларов на продвижение в Лесото ЛГБТ*. Однако, организация по защите прав ЛГБТ* в Лесото People's Matrix отрицает получение финансирования из США.*Движение признано экстремистским и запрещено в России

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в мире, лесото, сша, дональд трамп