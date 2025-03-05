https://ria.ru/20250305/kto-2003086650.html
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:01:00+03:00
2025-03-05T01:01:00+03:00
2025-03-05T01:09:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии города. "Режим КТО объявлен с 00.25 в поселке Семендер Кировского района города Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.Как уточнили в оперштабе Дагестана, в ходе проверки информации о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В связи с этим ФСБ объявило в Кировском районе Махачкалы режим КТО.
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происшествия, махачкала, кировский район
Происшествия, Махачкала, Кировский район
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО
В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО