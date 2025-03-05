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В пригороде Махачкалы объявили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025
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01:01 05.03.2025 (обновлено: 01:09 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kto-2003086650.html
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии... РИА Новости, 05.03.2025
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происшествия
махачкала
кировский район
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии города. "Режим КТО объявлен с 00.25 в поселке Семендер Кировского района города Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.Как уточнили в оперштабе Дагестана, в ходе проверки информации о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В связи с этим ФСБ объявило в Кировском районе Махачкалы режим КТО.
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происшествия, махачкала, кировский район
Происшествия, Махачкала, Кировский район
В пригороде Махачкалы объявили режим КТО

В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / NewsTeam
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Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00.25 мск в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии города.
«
"Режим КТО объявлен с 00.25 в поселке Семендер Кировского района города Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.
Как уточнили в оперштабе Дагестана, в ходе проверки информации о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В связи с этим ФСБ объявило в Кировском районе Махачкалы режим КТО.
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