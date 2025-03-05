https://ria.ru/20250305/kreml-2003170943.html

На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль

На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль - РИА Новости, 05.03.2025

На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:23:00+03:00

2025-03-05T12:23:00+03:00

2025-03-05T12:26:00+03:00

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

россия

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250305/cnn-2003166526.html

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003157635.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, сша, дональд трамп, в мире