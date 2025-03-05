https://ria.ru/20250305/kreml-2003170943.html
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль - РИА Новости, 05.03.2025
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:23:00+03:00
2025-03-05T12:23:00+03:00
2025-03-05T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250305/cnn-2003166526.html
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003157635.html
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Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль
Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией