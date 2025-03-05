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На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль - РИА Новости, 05.03.2025
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12:23 05.03.2025 (обновлено: 12:26 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kreml-2003170943.html
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль - РИА Новости, 05.03.2025
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:23:00+03:00
2025-03-05T12:26:00+03:00
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
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дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250305/cnn-2003166526.html
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украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, сша, дональд трамп, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, напомнил Кремль

Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.
В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
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"Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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УкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияСШАДональд ТрампВ мире
 
 
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