https://ria.ru/20250305/kredity-2003248779.html

Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 05.03.2025

Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:08:00+03:00

2025-03-05T17:08:00+03:00

2025-03-05T17:10:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример – это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина