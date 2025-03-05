https://ria.ru/20250305/kredity-2003248779.html
Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 05.03.2025
Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:08:00+03:00
2025-03-05T17:08:00+03:00
2025-03-05T17:10:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример – это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Набиуллина: более трех миллионов россиян установили самозапрет на кредиты