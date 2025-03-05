Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 05.03.2025 (обновлено: 16:11 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003235284.html
В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников
В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников - РИА Новости, 05.03.2025
В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников
Суд в Красноярске приговорил к условным срокам до 2 лет девятерых подростов по делу о нападении на троих несовершеннолетних на остановке общественного... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:51:00+03:00
2025-03-05T16:11:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003238271_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_8e0e15220db8a69303c5af5ef2d40acf.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к условным срокам до 2 лет девятерых подростов по делу о нападении на троих несовершеннолетних на остановке общественного транспорта на почве ненависти, сообщает региональный главк СК РФ. Фигурантами дела стали 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, четверо из которых имеют гражданство стран ближнего зарубежья. Ведомство ранее сообщало, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета" осужденные встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета. "Сегодня вынесен обвинительный приговор в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска. Они признаны виновными… по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении. Приговором суда осужденным назначено наказание от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.
https://ria.ru/20250305/mvd-2003200782.html
https://ria.ru/20250305/mladenets-2003153519.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003238271_33:0:928:671_1920x0_80_0_0_1591376899bf588c6ed7d04a5ac61850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников

В Красноярске осудили девять подростков по делу о нападении на троих сверстников

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодростки, обвиняемые в хулиганстве в Красноярске
Подростки, обвиняемые в хулиганстве в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Подростки, обвиняемые в хулиганстве в Красноярске
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к условным срокам до 2 лет девятерых подростов по делу о нападении на троих несовершеннолетних на остановке общественного транспорта на почве ненависти, сообщает региональный главк СК РФ.
Фигурантами дела стали 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, четверо из которых имеют гражданство стран ближнего зарубежья. Ведомство ранее сообщало, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета" осужденные встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений
Вчера, 14:15
"Сегодня вынесен обвинительный приговор в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска. Они признаны виновными… по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении.
Приговором суда осужденным назначено наказание от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Подмосковье подростка обвинили в покушении на убийство младенца
Вчера, 11:13
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала