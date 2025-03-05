https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003235284.html

В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников

В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников - РИА Новости, 05.03.2025

В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников

Суд в Красноярске приговорил к условным срокам до 2 лет девятерых подростов по делу о нападении на троих несовершеннолетних на остановке общественного... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:51:00+03:00

2025-03-05T15:51:00+03:00

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красноярск

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КРАСНОЯРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к условным срокам до 2 лет девятерых подростов по делу о нападении на троих несовершеннолетних на остановке общественного транспорта на почве ненависти, сообщает региональный главк СК РФ. Фигурантами дела стали 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, четверо из которых имеют гражданство стран ближнего зарубежья. Ведомство ранее сообщало, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета" осужденные встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета. "Сегодня вынесен обвинительный приговор в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска. Они признаны виновными… по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении. Приговором суда осужденным назначено наказание от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.

https://ria.ru/20250305/mvd-2003200782.html

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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)