https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 05.03.2025

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:40:00+03:00

2025-03-05T06:40:00+03:00

2025-03-05T06:40:00+03:00

происшествия

красноярск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги в Красноярске задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Накануне в дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что в одной из квартир города были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1958 года рождения с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее судимый, скрылся на автомобиле жертв, отметила Волк. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002858090.html

красноярск

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происшествия, красноярск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)