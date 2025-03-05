Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 05.03.2025
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:40:00+03:00
2025-03-05T06:40:00+03:00
происшествия
красноярск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги в Красноярске задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Накануне в дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что в одной из квартир города были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1958 года рождения с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее судимый, скрылся на автомобиле жертв, отметила Волк. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002858090.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

МВД: в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги в Красноярске задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Накануне в дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что в одной из квартир города были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1958 года рождения с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее судимый, скрылся на автомобиле жертв, отметила Волк.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Берег Невы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару
3 марта, 22:39
 
ПроисшествияКрасноярскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала