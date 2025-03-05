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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 05.03.2025
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:40:00+03:00
2025-03-05T06:40:00+03:00
2025-03-05T06:40:00+03:00
происшествия
красноярск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве супругов, чьи тела были найдены с ножевыми ранениями в Красноярске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги в Красноярске задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Накануне в дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что в одной из квартир города были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1958 года рождения с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее судимый, скрылся на автомобиле жертв, отметила Волк. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002858090.html
красноярск
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происшествия, красноярск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
МВД: в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары