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Смоленское предприятие создало водотрубный котел при участии студентки
Смоленское предприятие создало водотрубный котел при участии студентки - РИА Новости, 05.03.2025
Смоленское предприятие создало водотрубный котел при участии студентки
Смоленское предприятие выпустило водотрубный котел, созданный при участии студентки конструкторского бюро, сообщил глава области Василий Анохин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:08:00+03:00
2025-03-05T19:08:00+03:00
2025-03-05T19:08:00+03:00
смоленская область
василий анохин
московский энергетический институт
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смоленское предприятие выпустило водотрубный котел, созданный при участии студентки конструкторского бюро, сообщил глава области Василий Анохин. Как рассказал губернатор, с ведущими инженерами завода "Дорогобужкотломаш" Светланой Артеменковой и Ольгой Тихомировой над разработкой котла GREYMAX-6 трудилась Веста Селиончик — студентка конструкторского бюро завода, которое работает на базе Московского энергетического института. "Будущий конструктор помогала своим научным руководителям в выполнении расчетов на прочность, создании 3D-моделей, подготовке конструкторско-проектной документации. Котлы будут использоваться для отопления жилых и административных зданий. В числе преимуществ конструкции — высокая эффективность, ускоренное изготовление, компактность, работа на разных видах топлива", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По мнению главы региона, котел будет востребован по всей России и за рубежом. В частности, отметил Анохин, высокий интерес к продукту проявили на профильной выставке в Москве во время его первого показа. "Гордимся, что на наших предприятиях трудятся женщины, благодаря которым наш регион развивается. В преддверии Международного женского дня особенно почетно поблагодарить их за труд и, конечно, пожелать новых успешных проектов!" – отметил губернатор.
https://ria.ru/20250304/anokhin-2003061289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, московский энергетический институт
Смоленская область, Василий Анохин, Московский энергетический институт
Смоленское предприятие создало водотрубный котел при участии студентки
Смоленское предприятие "Дорогобужкотломаш" выпустило водотрубный котел
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смоленское предприятие выпустило водотрубный котел, созданный при участии студентки конструкторского бюро, сообщил глава области Василий Анохин.
Как рассказал губернатор, с ведущими инженерами завода "Дорогобужкотломаш" Светланой Артеменковой и Ольгой Тихомировой над разработкой котла GREYMAX-6 трудилась Веста Селиончик — студентка конструкторского бюро завода, которое работает на базе Московского энергетического института.
"Будущий конструктор помогала своим научным руководителям в выполнении расчетов на прочность, создании 3D-моделей, подготовке конструкторско-проектной документации. Котлы будут использоваться для отопления жилых и административных зданий. В числе преимуществ конструкции — высокая эффективность, ускоренное изготовление, компактность, работа на разных видах топлива", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
По мнению главы региона, котел будет востребован по всей России и за рубежом. В частности, отметил Анохин, высокий интерес к продукту проявили на профильной выставке в Москве во время его первого показа.
"Гордимся, что на наших предприятиях трудятся женщины, благодаря которым наш регион развивается. В преддверии Международного женского дня особенно почетно поблагодарить их за труд и, конечно, пожелать новых успешных проектов!" – отметил губернатор.