https://ria.ru/20250305/komitet-2003248243.html
Комитет ГД одобрил проект об исполнении решения о призыве на службу
Комитет ГД одобрил проект об исполнении решения о призыве на службу - РИА Новости, 05.03.2025
Комитет ГД одобрил проект об исполнении решения о призыве на службу
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть 18 марта и принять в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:06:00+03:00
2025-03-05T17:06:00+03:00
2025-03-05T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть 18 марта и принять в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года со дня решения, если оно не было исполнено во время призыва, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. "Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона Nº 840357-8 " О внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" в первом чтении", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 18 марта. Законопроектом предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Также законопроектом предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html
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Комитет ГД одобрил проект об исполнении решения о призыве на службу
Комитет ГД одобрил проект об исполнении решения о призыве в ВС в течение года
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть 18 марта и принять в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года со дня решения, если оно не было исполнено во время призыва, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе
.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.
"Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона Nº 840357-8 " О внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" в первом чтении", - сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 18 марта.
Законопроектом предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
Также законопроектом предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.