https://ria.ru/20250305/kolokoltsy-2003179636.html

Колокольцев выступит на коллегии МВД

Колокольцев выступит на коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025

Колокольцев выступит на коллегии МВД

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:55:00+03:00

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2025-03-05T12:55:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

владимир колокольцев

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет расширенное заседание коллегии МВД России, и президент примет в нем участие. Будет выступление Путина, будет, как это обычно бывает, доклад (Владимира - ред) Колокольцева, министра внутренних дел, и потом, возможно, сопровождающие комментарии главы государства", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250302/putin-2002577594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир колокольцев