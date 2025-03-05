https://ria.ru/20250305/kolokoltsy-2003179636.html
Колокольцев выступит на коллегии МВД
Колокольцев выступит на коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Колокольцев выступит на коллегии МВД
Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:55:00+03:00
2025-03-05T12:55:00+03:00
2025-03-05T12:55:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
владимир колокольцев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет расширенное заседание коллегии МВД России, и президент примет в нем участие. Будет выступление Путина, будет, как это обычно бывает, доклад (Владимира - ред) Колокольцева, министра внутренних дел, и потом, возможно, сопровождающие комментарии главы государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250302/putin-2002577594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир колокольцев
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Колокольцев
Колокольцев выступит на коллегии МВД
Песков: Колокольцев выступит на коллегии МВД с участием Путина