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Колокольцев выступит на коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
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12:55 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kolokoltsy-2003179636.html
Колокольцев выступит на коллегии МВД
Колокольцев выступит на коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Колокольцев выступит на коллегии МВД
Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:55:00+03:00
2025-03-05T12:55:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
владимир колокольцев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет расширенное заседание коллегии МВД России, и президент примет в нем участие. Будет выступление Путина, будет, как это обычно бывает, доклад (Владимира - ред) Колокольцева, министра внутренних дел, и потом, возможно, сопровождающие комментарии главы государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250302/putin-2002577594.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир колокольцев
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Колокольцев
Колокольцев выступит на коллегии МВД

Песков: Колокольцев выступит на коллегии МВД с участием Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев выступит на коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет расширенное заседание коллегии МВД России, и президент примет в нем участие. Будет выступление Путина, будет, как это обычно бывает, доклад (Владимира - ред) Колокольцева, министра внутренних дел, и потом, возможно, сопровождающие комментарии главы государства", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Колокольцев
 
 
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