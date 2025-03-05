https://ria.ru/20250305/kitay-2003112880.html

Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2% - РИА Новости, 05.03.2025

Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:24:00+03:00

2025-03-05T07:24:00+03:00

2025-03-05T07:24:00+03:00

экономика

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в среду проекте бюджета. "Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов), в 2024 году - на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов). Тенденция постоянного роста оборонного бюджета КНР вызывает опасения и критику других государств. Официальный представитель третьей сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь заявил во вторник, что "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя". Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250221/kitaj-2000702335.html

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китай

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экономика, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей