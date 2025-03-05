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Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2% - РИА Новости, 05.03.2025
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07:24 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kitay-2003112880.html
Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%
Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2% - РИА Новости, 05.03.2025
Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%
Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:24:00+03:00
2025-03-05T07:24:00+03:00
экономика
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в среду проекте бюджета. "Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов), в 2024 году - на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов). Тенденция постоянного роста оборонного бюджета КНР вызывает опасения и критику других государств. Официальный представитель третьей сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь заявил во вторник, что "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя". Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250221/kitaj-2000702335.html
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экономика, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей
Экономика, Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 245,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай в 2025 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в среду проекте бюджета.
"Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов), в 2024 году - на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов).
Тенденция постоянного роста оборонного бюджета КНР вызывает опасения и критику других государств. Официальный представитель третьей сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь заявил во вторник, что "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя".
Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
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