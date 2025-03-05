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В Росконгрессе назвали Китай единственным надежным рынком сбыта для Tesla - РИА Новости, 05.03.2025
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01:20 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kitay-2003087782.html
В Росконгрессе назвали Китай единственным надежным рынком сбыта для Tesla
В Росконгрессе назвали Китай единственным надежным рынком сбыта для Tesla - РИА Новости, 05.03.2025
В Росконгрессе назвали Китай единственным надежным рынком сбыта для Tesla
Китай остается главным рынком для автомобилей Tesla, но компания теряет позиции и там, следует из доклада "Росконгресса" "Ставка на гибриды и тарифные войны:... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:20:00+03:00
2025-03-05T01:20:00+03:00
экономика
китай
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европа
илон маск
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Китай остается главным рынком для автомобилей Tesla, но компания теряет позиции и там, следует из доклада "Росконгресса" "Ставка на гибриды и тарифные войны: перспективы рынка электромобилей в 2025 году", с которым ознакомилось РИА Новости. "Отдельно стоит рассмотреть пример крупнейшего производителя из США - компании Tesla. В 2024 году Model Y стала самым популярным автомобилем в мире. Однако в первую очередь за счет продаж в Китае", - говорится в докладе. На рынках других стран, кроме Китая, по данным авторов, общий объем продаж автомобилей этого бренда в прошлом году снизился. "В результате мы наблюдаем, что именно Китай остается единственной надежной опорой для положительной динамики продаж Tesla. Спад по итогам 2024 года наблюдался не только в Европе, но и на "родном" рынке - в США", - говорится в документе. "Особенно чувствителен провал пикапа Cybertruck, который Tesla тщательно пытается скрывать, не публикуя статистику отдельно для этой модели. По мысли Илона Маска, Cybertruck должен был совершить революцию на американском рынке пикапов. Отметим, что именно этот тип автомобилей традиционно держится в топе продаж в США. Однако революции не произошло", - отмечают эксперты. Вместе с тем эксперты отмечают рост продаж электромобилей и гибридных транспортных средств на глобальном рынке в целом. "По данным Rho Motion, мировые продажи NEV (этот показатель учитывает продажи полноценных электромобилей и подключаемых гибридов, то есть EV+PHEV) в количественном выражении по итогам прошлого года превысили 17 миллионов, поставив новый рекорд", - говорится в докладе. При этом авторы указывают, что рынок NEV США и Канады по-прежнему в несколько раз уступает по объему китайскому. "В то время как ежемесячные продажи автомобилей на новой энергии в Китае приблизились к отметке 800 тысяч штук, в Северной Америке за январь дилеры реализовали лишь 130 тысяч таких машин", говорится в документе. А общий объем европейского рынка NEV с учетом продаж в Великобритании достиг 250 тысяч штук. "Таким образом, продажи в Европе вдвое превышают результаты США и Канады, однако почти втрое ниже, чем в КНР", - отмечают эксперты.
https://ria.ru/20250227/roskongress-2001836169.html
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экономика, китай, сша, европа, илон маск, tesla motors
Экономика, Китай, США, Европа, Илон Маск, Tesla motors
В Росконгрессе назвали Китай единственным надежным рынком сбыта для Tesla

Росконгресс: Китай остается единственным надежным рынком сбыта для Tesla

© AP Photo / Chuck BurtonАвтомобиль Tesla во время зарядки
Автомобиль Tesla во время зарядки - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Chuck Burton
Автомобиль Tesla во время зарядки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Китай остается главным рынком для автомобилей Tesla, но компания теряет позиции и там, следует из доклада "Росконгресса" "Ставка на гибриды и тарифные войны: перспективы рынка электромобилей в 2025 году", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Отдельно стоит рассмотреть пример крупнейшего производителя из США - компании Tesla. В 2024 году Model Y стала самым популярным автомобилем в мире. Однако в первую очередь за счет продаж в Китае", - говорится в докладе.
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На рынках других стран, кроме Китая, по данным авторов, общий объем продаж автомобилей этого бренда в прошлом году снизился.
"В результате мы наблюдаем, что именно Китай остается единственной надежной опорой для положительной динамики продаж Tesla. Спад по итогам 2024 года наблюдался не только в Европе, но и на "родном" рынке - в США", - говорится в документе.
"Особенно чувствителен провал пикапа Cybertruck, который Tesla тщательно пытается скрывать, не публикуя статистику отдельно для этой модели. По мысли Илона Маска, Cybertruck должен был совершить революцию на американском рынке пикапов. Отметим, что именно этот тип автомобилей традиционно держится в топе продаж в США. Однако революции не произошло", - отмечают эксперты.
Вместе с тем эксперты отмечают рост продаж электромобилей и гибридных транспортных средств на глобальном рынке в целом. "По данным Rho Motion, мировые продажи NEV (этот показатель учитывает продажи полноценных электромобилей и подключаемых гибридов, то есть EV+PHEV) в количественном выражении по итогам прошлого года превысили 17 миллионов, поставив новый рекорд", - говорится в докладе.
При этом авторы указывают, что рынок NEV США и Канады по-прежнему в несколько раз уступает по объему китайскому. "В то время как ежемесячные продажи автомобилей на новой энергии в Китае приблизились к отметке 800 тысяч штук, в Северной Америке за январь дилеры реализовали лишь 130 тысяч таких машин", говорится в документе.
А общий объем европейского рынка NEV с учетом продаж в Великобритании достиг 250 тысяч штук. "Таким образом, продажи в Европе вдвое превышают результаты США и Канады, однако почти втрое ниже, чем в КНР", - отмечают эксперты.
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ЭкономикаКитайСШАЕвропаИлон МаскTesla motors
 
 
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