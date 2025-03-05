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МИД КНР отметил новые тенденции в деле урегулирования кризиса на Украине
МИД КНР отметил новые тенденции в деле урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
МИД КНР отметил новые тенденции в деле урегулирования кризиса на Украине
Китай обратил внимание на новые тенденции, связанные с политическим урегулированием украинского кризиса, надеется, что все стороны найдут решение посредством... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:31:00+03:00
2025-03-05T11:31:00+03:00
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай обратил внимание на новые тенденции, связанные с политическим урегулированием украинского кризиса, надеется, что все стороны найдут решение посредством диалога, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. “Что касается украинской проблемы, Китай обратил внимание на недавние новые тенденции, связанные с политическим урегулированием кризиса… Китай надеется, что все заинтересованные стороны найдут устойчивое и долговременное решение, учитывающее интересы друг друга посредством диалога и переговоров”, - сказал Линь Цзянь, комментируя встречу.
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В мире, Китай, Лондон, Украина
МИД КНР отметил новые тенденции в деле урегулирования кризиса на Украине
МИД КНР: Китай надеется, что все стороны найдут решение по Украине путем диалога