https://ria.ru/20250305/kirillov-2003177966.html

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 05.03.2025

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:49:00+03:00

2025-03-05T12:49:00+03:00

2025-03-05T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Рамазану Падиеву", - огласила решение судья. Защита просила отпустить его из СИЗО, указывая на непричастность Падиева к преступлению. По делу проходят также Батухан Точиев и Ахмаджон Курбонов. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html

https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)