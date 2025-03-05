Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kirillov-2003177966.html
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 05.03.2025
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:49:00+03:00
2025-03-05T12:49:00+03:00
происшествия
россия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Рамазану Падиеву", - огласила решение судья. Защита просила отпустить его из СИЗО, указывая на непричастность Падиева к преступлению. По делу проходят также Батухан Точиев и Ахмаджон Курбонов. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о гибели генерала Кириллова

Мосгорсуд оставил в СИЗО Падиева в рамках дела о гибели генерала Кириллова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Рамазану Падиеву", - огласила решение судья.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
У брата обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова есть судимость
18 января, 11:16
Защита просила отпустить его из СИЗО, указывая на непричастность Падиева к преступлению.
По делу проходят также Батухан Точиев и Ахмаджон Курбонов.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом
22 января, 06:41
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала