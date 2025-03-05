Патриарх Кирилл рассказал, почему у воинов не бывает уныния
Патриарх Кирилл: у воинов не бывает уныния, они мобилизуют духовные силы
Военный священник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. У настоящих воинов, в том числе, участников СВО, не бывает уныния, потому что они мобилизуют не только физические, но и в первую очередь духовные силы, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Если верующий руководствуется божественными заповедями, выполняет религиозные правила, ходит в храм не просто так, а с искренней молитвой, у такого человека не бывает уныния. Может показаться удивительным, но у воинов, у наших военнослужащих в зоне СВО уныния нет. Это бывает только тогда, когда человек мобилизует не только физические, но, в первую очередь, духовные силы. Человек укрепляется именно верой, а не просто обрядами", - сказал патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя.
По словам предстоятеля РПЦ, если верующие руководствуются заповедями Господа, они получают обратную связь.
"Человеческая душа, если не настроить ее должным образом, может искать злые поступки. А чтобы этого не было, надо ставить перед собой задачи самоанализа, задавать себе вопросы, правильно ли он живет, часто ли ходит в храм и молится. Важно понимать, что есть благодать Господня. Если вы это принимаете, через какое-то время почувствуете, что на сердце будет больше спокойствия и мира", - сказал патриарх Кирилл.
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