https://ria.ru/20250305/kirgiziya-2003180759.html

В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки - РИА Новости, 05.03.2025

В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:59:00+03:00

2025-03-05T12:59:00+03:00

2025-03-05T13:35:00+03:00

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БИШКЕК, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации", - говорится в сообщении ведомства.Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности."Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - уточнили в государственном комитете.

https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киргизия