В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки
В Киргизии задержали 30 человек, планировавших теракты
© Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране
© Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране
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БИШКЕК, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации", - говорится в сообщении ведомства.
Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.
"Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - уточнили в государственном комитете.
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