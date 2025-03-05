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В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки - РИА Новости, 05.03.2025
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12:59 05.03.2025 (обновлено: 13:35 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kirgiziya-2003180759.html
В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки
В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки - РИА Новости, 05.03.2025
В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки
Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:59:00+03:00
2025-03-05T13:35:00+03:00
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БИШКЕК, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики."В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации", - говорится в сообщении ведомства.Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности."Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - уточнили в государственном комитете.
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в мире, киргизия
В мире, Киргизия
В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

В Киргизии задержали 30 человек, планировавших теракты

© Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране
Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране
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БИШКЕК, 5 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации", - говорится в сообщении ведомства.
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Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.
"Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - уточнили в государственном комитете.
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