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США полностью прекратили передачу разведданных Киеву, передает Sky News - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 05.03.2025 (обновлено: 19:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kiev-2003275617.html
США полностью прекратили передачу разведданных Киеву, передает Sky News
США полностью прекратили передачу разведданных Киеву, передает Sky News - РИА Новости, 05.03.2025
США полностью прекратили передачу разведданных Киеву, передает Sky News
США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:52:00+03:00
2025-03-05T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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украина
вооруженные силы украины
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник."Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — рассказал телеканалу источник.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных. Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003253039.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, дональд трамп, россия, центральное разведывательное управление (цру), дональд туск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Туск, Владимир Путин
США полностью прекратили передачу разведданных Киеву, передает Sky News

Sky News: США перестали делиться разведданными с Киевом полностью, а не частично

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.
"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — рассказал телеканалу источник.
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В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
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В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныДональд ТрампРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТускВладимир Путин
 
 
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