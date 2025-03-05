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США лишат ВСУ разведданных для ударов вглубь России, передает Sky News - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 05.03.2025 (обновлено: 16:39 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kiev-2003239705.html
США лишат ВСУ разведданных для ударов вглубь России, передает Sky News
США лишат ВСУ разведданных для ударов вглубь России, передает Sky News - РИА Новости, 05.03.2025
США лишат ВСУ разведданных для ударов вглубь России, передает Sky News
Приостановка США передачи разведанных Киеву лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь России, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:19:00+03:00
2025-03-05T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Приостановка США передачи разведанных Киеву лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь России, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник."США прекратили обмениваться с Украиной разведывательными данными, которые могут быть использованы для совершения атак на территории России. &lt;...&gt; Обмен разведданными с США не прекратился полностью. Источник охарактеризовал этот шаг как "избирательный", указав, что это означает, что разведданные США по-прежнему будут передаваться Украине", — указано в материале.Сегодня директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву. Кроме того, ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи ВСУ.Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250305/rossiya-2003239521.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Россия
США лишат ВСУ разведданных для ударов вглубь России, передает Sky News

Sky News: пауза в передаче разведданных усложнит нанесение ударов вглубь России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Приостановка США передачи разведанных Киеву лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь России, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.
«
"США прекратили обмениваться с Украиной разведывательными данными, которые могут быть использованы для совершения атак на территории России. <...> Обмен разведданными с США не прекратился полностью. Источник охарактеризовал этот шаг как "избирательный", указав, что это означает, что разведданные США по-прежнему будут передаваться Украине", — указано в материале.
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Сегодня директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву. Кроме того, ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи ВСУ.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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