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В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kiev-2003235930.html
В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву
В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву - РИА Новости, 05.03.2025
В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву
Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера, заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:58:00+03:00
2025-03-05T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
европа
фридрих мерц
дональд трамп
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера, заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга кабинета министров. "Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи (вооружения - ред.) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена", - ответил он журналистам на вопрос о возможности дальнейших поставок оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов немецкой армии на Украину. В то же время представитель ведомства подчеркнул, что военная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно, а также отметил, что немецкая промышленность вносит свой вклад, реализуя различные проекты на Украине. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц приступил к переговорам с социал-демократами для обхода жестких ограничений на государственные заимствования и более быстрого одобрения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. По данным агентства, среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине. Позднее Мерц подтвердил, что фракции СДПГ и ХДС/ХСС внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html
https://ria.ru/20250227/frg-2002003224.html
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в мире, украина, германия, европа, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву

Минобороны ФРГ: Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Киеву

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера, заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга кабинета министров.
"Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи (вооружения - ред.) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена", - ответил он журналистам на вопрос о возможности дальнейших поставок оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов немецкой армии на Украину.
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4 марта, 22:54
В то же время представитель ведомства подчеркнул, что военная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно, а также отметил, что немецкая промышленность вносит свой вклад, реализуя различные проекты на Украине.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц приступил к переговорам с социал-демократами для обхода жестких ограничений на государственные заимствования и более быстрого одобрения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. По данным агентства, среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине.
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Позднее Мерц подтвердил, что фракции СДПГ и ХДС/ХСС внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США.
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияЕвропаФридрих МерцДональд ТрампХДС/ХССНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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