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Медведев считает, что США возобновят поставки вооружений Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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11:27 05.03.2025 (обновлено: 11:28 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kiev-2003157320.html
Медведев считает, что США возобновят поставки вооружений Украине
Медведев считает, что США возобновят поставки вооружений Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Медведев считает, что США возобновят поставки вооружений Украине
Сразу после заключения договора о редкоземельных ресурсах между США и Украиной поставки американских вооружений Киеву, скорее всего, возобновятся, считает... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:27:00+03:00
2025-03-05T11:28:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сразу после заключения договора о редкоземельных ресурсах между США и Украиной поставки американских вооружений Киеву, скорее всего, возобновятся, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Выступая в конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил во вторник, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
https://ria.ru/20250305/sdelka-2003091306.html
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в мире, сша, украина, киев, дмитрий медведев
В мире, США, Украина, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев считает, что США возобновят поставки вооружений Украине

Медведев: США возобновят поставки вооружений Украине после сделки по ресурсам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сразу после заключения договора о редкоземельных ресурсах между США и Украиной поставки американских вооружений Киеву, скорее всего, возобновятся, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Выступая в конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
11:13
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил во вторник, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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