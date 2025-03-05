https://ria.ru/20250305/khimki-2003228143.html

Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках

Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках - РИА Новости, 05.03.2025

Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут в Химках, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:26:00+03:00

2025-03-05T15:26:00+03:00

2025-03-05T15:26:00+03:00

международный женский день

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут в Химках, сообщает пресс-служба администрации города. Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные соревнования и познавательные встречи. Праздничные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа. В Доме культуры "Лунево" 6 марта пройдет концерт местных вокальных коллективов и инструментальных ансамблей. Мероприятие начнется в 17:00. В Центральной городской библиотеке 6 марта в 18:00 состоится музыкальный вечер "Прекрасной девушки портрет". В программе – романтические композиции и стихотворные поздравления. Дом культуры "Контакт" приглашает на праздничный концерт, наполненный вокальными и танцевальными номерами. А в Доме культуры "Брехово" пройдет концерт, посвященный женщинам и их вдохновляющей роли в обществе. Мероприятия состоятся 7 марта в 18:00. Познавательные мероприятия пройдут в библиотеках города. 6 марта в 12:30 Центральная детская библиотека приглашает на интерактивное мероприятие "Книжный букет", где дети смогут познакомиться с произведениями о великих женщинах. В Олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" 6 и 7 марта в 10:00 пройдет первенство по современному пятиборью. Также праздничные программы запланированы и в зонах отдыха города. 8 марта в парках Толстого, "Дубки" и Величко состоятся развлекательные мероприятия, мастер-классы и концерты. Начало в 12:00. Кульминацией станет концерт "Предчувствие любви" с участием исполнителей округа в выставочном комплексе "Артишок". Представление начнется в 15:00.

https://realty.ria.ru/20250305/obi-2003009986.html

https://ria.ru/20250304/khimki-2003011138.html

химки (городской округ в московской области)

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международный женский день, химки (городской округ в московской области)