https://ria.ru/20250305/khimki-2003228143.html
Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках
Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках - РИА Новости, 05.03.2025
Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут в Химках, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:26:00+03:00
2025-03-05T15:26:00+03:00
2025-03-05T15:26:00+03:00
международный женский день
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003227090_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_736e2211f502924d42fab3e12f8c904e.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут в Химках, сообщает пресс-служба администрации города. Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные соревнования и познавательные встречи. Праздничные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа. В Доме культуры "Лунево" 6 марта пройдет концерт местных вокальных коллективов и инструментальных ансамблей. Мероприятие начнется в 17:00. В Центральной городской библиотеке 6 марта в 18:00 состоится музыкальный вечер "Прекрасной девушки портрет". В программе – романтические композиции и стихотворные поздравления. Дом культуры "Контакт" приглашает на праздничный концерт, наполненный вокальными и танцевальными номерами. А в Доме культуры "Брехово" пройдет концерт, посвященный женщинам и их вдохновляющей роли в обществе. Мероприятия состоятся 7 марта в 18:00. Познавательные мероприятия пройдут в библиотеках города. 6 марта в 12:30 Центральная детская библиотека приглашает на интерактивное мероприятие "Книжный букет", где дети смогут познакомиться с произведениями о великих женщинах. В Олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" 6 и 7 марта в 10:00 пройдет первенство по современному пятиборью. Также праздничные программы запланированы и в зонах отдыха города. 8 марта в парках Толстого, "Дубки" и Величко состоятся развлекательные мероприятия, мастер-классы и концерты. Начало в 12:00. Кульминацией станет концерт "Предчувствие любви" с участием исполнителей округа в выставочном комплексе "Артишок". Представление начнется в 15:00.
https://realty.ria.ru/20250305/obi-2003009986.html
https://ria.ru/20250304/khimki-2003011138.html
химки (городской округ в московской области)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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международный женский день, химки (городской округ в московской области)
Международный женский день, Химки (городской округ в Московской области)
Праздничные мероприятия к 8 Марта пройдут в Химках
Праздничные мероприятия в честь 8 Марта проведут в Химках
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут в Химках, сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные соревнования и познавательные встречи. Праздничные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа.
В Доме культуры "Лунево" 6 марта пройдет концерт местных вокальных коллективов и инструментальных ансамблей. Мероприятие начнется в 17:00.
В Центральной городской библиотеке 6 марта в 18:00 состоится музыкальный вечер "Прекрасной девушки портрет". В программе – романтические композиции и стихотворные поздравления.
Дом культуры "Контакт" приглашает на праздничный концерт, наполненный вокальными и танцевальными номерами. А в Доме культуры "Брехово" пройдет концерт, посвященный женщинам и их вдохновляющей роли в обществе. Мероприятия состоятся 7 марта в 18:00.
Познавательные мероприятия пройдут в библиотеках города. 6 марта в 12:30 Центральная детская библиотека приглашает на интерактивное мероприятие "Книжный букет", где дети смогут познакомиться с произведениями о великих женщинах.
В Олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" 6 и 7 марта в 10:00 пройдет первенство по современному пятиборью.
Также праздничные программы запланированы и в зонах отдыха города. 8 марта в парках Толстого, "Дубки" и Величко состоятся развлекательные мероприятия, мастер-классы и концерты. Начало в 12:00. Кульминацией станет концерт "Предчувствие любви" с участием исполнителей округа в выставочном комплексе "Артишок". Представление начнется в 15:00.