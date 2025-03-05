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В Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.03.2025
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22:25 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kharkov-2003303334.html
В Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину, сообщают СМИ
В Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.03.2025
В Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину, сообщают СМИ
Сотрудники военкомата в Харькове стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) стреляли в мужчину и побили стекла его авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, 15 сотрудников военкомата остановили мужчину и требовали документы. "Во время разговора сотрудник ТЦК выстрелил, после чего мужчина бросился убегать и смог уйти через дворы. В качестве мести сотрудники ТЦК разбили стекла его авто. Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета", - пишет "Страна". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002744763.html
https://ria.ru/20250302/mobilizatsiya-2002621496.html
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Украина
В Харькове сотрудники военкомата стреляли в мужчину, сообщают СМИ

В Харькове военкомы стреляли в мужчину и разбили стекла в его машине

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) стреляли в мужчину и побили стекла его авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, 15 сотрудников военкомата остановили мужчину и требовали документы.
"Во время разговора сотрудник ТЦК выстрелил, после чего мужчина бросился убегать и смог уйти через дворы. В качестве мести сотрудники ТЦК разбили стекла его авто. Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета", - пишет "Страна".
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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