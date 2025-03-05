https://ria.ru/20250305/khamas-2003301134.html

Белый дом подтвердил проведение переговоров США с ХАМАС

Белый дом подтвердил проведение переговоров США с ХАМАС - РИА Новости, 05.03.2025

Белый дом подтвердил проведение переговоров США с ХАМАС

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила проведение переговоров США с палестинским движением ХАМАС, отказавшись раскрыть какие-либо подробности. РИА Новости, 05.03.2025

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила проведение переговоров США с палестинским движением ХАМАС, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проводит тайные прямые переговоры с ХАМАС по вопросам освобождения заложников с американским гражданством и возможности более широкой договоренности о завершении конфликта в секторе Газа."Когда дело доходит до переговоров, о которых вы говорите, во-первых, специальный посланник, который участвует в этих переговорах, имеет полномочия на это", - сказала Левитт в ходе брифинга, отметив, что США консультировались по этому вопросу.Подробности переговоров она не раскрыла.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003274630.html

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в мире, сша, дональд трамп, хамас