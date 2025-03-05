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В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт - РИА Новости, 05.03.2025
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17:27 05.03.2025 (обновлено: 17:29 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/karty-2003253147.html
В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт
В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт - РИА Новости, 05.03.2025
В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт
Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:27:00+03:00
2025-03-05T17:29:00+03:00
россия
игорь краснов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт)", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
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россия, игорь краснов, владимир путин, общество
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество
В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт

Генпрокуратура может ввести лимиты на выпуск электронных средств платежа

© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата интернет-заказа пластиковой картой . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт)", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Карта Мир от банка Сбербанк в Казахстане - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты "Мир"
1 марта, 09:40
 
РоссияИгорь КрасновВладимир ПутинОбщество
 
 
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