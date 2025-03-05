https://ria.ru/20250305/karty-2003253147.html

В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт

В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт - РИА Новости, 05.03.2025

В России могут ввести лимиты на выпуск банковских карт

Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:27:00+03:00

2025-03-05T17:27:00+03:00

2025-03-05T17:29:00+03:00

россия

игорь краснов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт)", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

https://ria.ru/20250301/kazahstan-2002414457.html

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2025

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россия, игорь краснов, владимир путин, общество