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Канада подала иск в ВТО против США - РИА Новости, 05.03.2025
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22:00 05.03.2025 (обновлено: 22:18 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kanada-2003301844.html
Канада подала иск в ВТО против США
Канада подала иск в ВТО против США - РИА Новости, 05.03.2025
Канада подала иск в ВТО против США
Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:00:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
канада
сша
мексика
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
джастин трюдо
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ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО."Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении канадских товаров. Заявку разослали членам ВТО 5 марта", — сказано в документе.Со вчерашнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.По словам премьера, страна в ответ введет пошлины в размере 25 процентов на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов. Он пояснил, что ограничения вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а остальные — через 21 день.
https://ria.ru/20250227/kanada-2001948501.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html
канада
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, сша, мексика, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), джастин трюдо
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Джастин Трюдо
Канада подала иск в ВТО против США

Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО.
"Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении канадских товаров. Заявку разослали членам ВТО 5 марта", — сказано в документе.
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Со вчерашнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.
Президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.
По словам премьера, страна в ответ введет пошлины в размере 25 процентов на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов. Он пояснил, что ограничения вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а остальные — через 21 день.
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Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыКанадаСШАМексикаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Джастин Трюдо
 
 
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