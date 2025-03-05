https://ria.ru/20250305/kanada-2003301844.html

Канада подала иск в ВТО против США

Канада подала иск в ВТО против США - РИА Новости, 05.03.2025

Канада подала иск в ВТО против США

Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:00:00+03:00

2025-03-05T22:00:00+03:00

2025-03-05T22:18:00+03:00

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

канада

сша

мексика

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО."Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении канадских товаров. Заявку разослали членам ВТО 5 марта", — сказано в документе.Со вчерашнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.По словам премьера, страна в ответ введет пошлины в размере 25 процентов на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов. Он пояснил, что ограничения вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а остальные — через 21 день.

https://ria.ru/20250227/kanada-2001948501.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html

канада

сша

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, сша, мексика, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), джастин трюдо