https://ria.ru/20250305/kanada-2003250705.html

Эксперты оценили влияние пошлин США на импорт алюминия из Канады

Эксперты оценили влияние пошлин США на импорт алюминия из Канады - РИА Новости, 05.03.2025

Эксперты оценили влияние пошлин США на импорт алюминия из Канады

Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:17:00+03:00

2025-03-05T17:17:00+03:00

2025-03-05T17:17:00+03:00

канада

сша

мексика

дональд трамп

евросоюз

bgp litigation

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины может достигнуть 50%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады. А 18 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Насколько важна Канада в импорте алюминия?Так, согласно статданным за прошлый год, 71% импортируемого Соединенными Штатами необработанного алюминия приезжал в страну из Канады. Объемы поставок достигли 7,75 миллиарда долларов. Кроме того США значительно зависят от Канады в импорте алюминиевой проволоки, которую за 2024 год купили на 638,7 миллиона долларов, и алюминиевых отходов и лома - 770 миллионов. Доля Страны кленового листа составила 69% и 59% соответственно. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год. Будут ли суммировать тарифы для Канады?Как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, суммирования с другими изменениями тарифов, в частности, с повышением ставки пошлины на ввоз алюминия до 25% происходить не будет. То, что тарифы, как правило, не суммируются, подтвердил и руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При этом он отметил, что импорту могут применять особые виды пошлин, например, антидемпинговые, которые накладываются сверх обычных тарифов. Такие пошлины вводят в случае, если страна экспорта намеренно снижает стоимость экспортных товаров нерыночными методами. Однако и их введению, как правило, предшествует антидемпинговое расследование. "Обычные импортные пошлины ограничивает ВТО, но страны все чаще прибегают к их увеличению по своим национальным соображениям", - добавил эксперт. "В любом случае эти тарифы ложатся на плечи американских компаний-импортеров китайских, канадских товаров и затем на американских потребителей в цене товара на полке", - подвел итог Кирильченко.

https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003106951.html

https://ria.ru/20250304/poshliny-2003062262.html

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