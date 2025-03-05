Эксперты оценили влияние пошлин США на импорт алюминия из Канады
Статслужба США: пошлины на алюминий могут серьезно повлиять на импорт из Канады
© Pixabay / Pixabay / homwАлюминий
© Pixabay / Pixabay / homw
Алюминий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины может достигнуть 50%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
А 18 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Насколько важна Канада в импорте алюминия?
Так, согласно статданным за прошлый год, 71% импортируемого Соединенными Штатами необработанного алюминия приезжал в страну из Канады. Объемы поставок достигли 7,75 миллиарда долларов.
Кроме того США значительно зависят от Канады в импорте алюминиевой проволоки, которую за 2024 год купили на 638,7 миллиона долларов, и алюминиевых отходов и лома - 770 миллионов. Доля Страны кленового листа составила 69% и 59% соответственно.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
Будут ли суммировать тарифы для Канады?
Как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, суммирования с другими изменениями тарифов, в частности, с повышением ставки пошлины на ввоз алюминия до 25% происходить не будет.
То, что тарифы, как правило, не суммируются, подтвердил и руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При этом он отметил, что импорту могут применять особые виды пошлин, например, антидемпинговые, которые накладываются сверх обычных тарифов.
Такие пошлины вводят в случае, если страна экспорта намеренно снижает стоимость экспортных товаров нерыночными методами. Однако и их введению, как правило, предшествует антидемпинговое расследование. "Обычные импортные пошлины ограничивает ВТО, но страны все чаще прибегают к их увеличению по своим национальным соображениям", - добавил эксперт.
"В любом случае эти тарифы ложатся на плечи американских компаний-импортеров китайских, канадских товаров и затем на американских потребителей в цене товара на полке", - подвел итог Кирильченко.