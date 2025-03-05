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Опрос показал, хотят ли американцы присоединения Канады и Гренландии - РИА Новости, 05.03.2025
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13:39 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/kanada-2003191170.html
Опрос показал, хотят ли американцы присоединения Канады и Гренландии
Опрос показал, хотят ли американцы присоединения Канады и Гренландии - РИА Новости, 05.03.2025
Опрос показал, хотят ли американцы присоединения Канады и Гренландии
Более половины американцев выступают против присоединения Канады и Гренландии к США, следует из результатов опроса компании YouGov. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:39:00+03:00
2025-03-05T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более половины американцев выступают против присоединения Канады и Гренландии к США, следует из результатов опроса компании YouGov. В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом. По результатам опроса, 65% американцев выступили против присоединения к США Канады, поддерживают эти намерения Соединённых Штатов лишь 20% респондентов. Против идеи Трампа владеть Гренландией высказались 56% американцев, "за" неё выступили только 22% респондентов. Кроме того, согласно опросу, 63% американцев не одобряют идею Трампа "взять под контроль" сектор Газа. Благосклонно к этой идее относятся лишь 14% респондентов. Опрос проводился с 27 февраля по 2 марта среди более 1,1 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около четырёх процентных пунктов. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, сша, канада, гренландия, дональд трамп
В мире, США, Канада, Гренландия, Дональд Трамп
Опрос показал, хотят ли американцы присоединения Канады и Гренландии

YouGov: 65 процентов американцев не хотят присоединения Канады и Гренландии

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более половины американцев выступают против присоединения Канады и Гренландии к США, следует из результатов опроса компании YouGov.
В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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По результатам опроса, 65% американцев выступили против присоединения к США Канады, поддерживают эти намерения Соединённых Штатов лишь 20% респондентов. Против идеи Трампа владеть Гренландией высказались 56% американцев, "за" неё выступили только 22% респондентов.
Кроме того, согласно опросу, 63% американцев не одобряют идею Трампа "взять под контроль" сектор Газа. Благосклонно к этой идее относятся лишь 14% респондентов.
Опрос проводился с 27 февраля по 2 марта среди более 1,1 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около четырёх процентных пунктов.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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