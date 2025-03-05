https://ria.ru/20250305/kanada-2003086468.html

СМИ: ряд провинций Канады запретил продажу американского алкоголя

СМИ: ряд провинций Канады запретил продажу американского алкоголя - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ: ряд провинций Канады запретил продажу американского алкоголя

Ряд провинций Канады запретили продажу американского алкоголя на своей территории в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на канадские... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:59:00+03:00

2025-03-05T00:59:00+03:00

2025-03-05T00:59:00+03:00

сша

канада

онтарио

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ряд провинций Канады запретили продажу американского алкоголя на своей территории в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на канадские товары, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления властей. "Ряд канадских провинций запретили продажу американских алкогольных продуктов во вторник в рамках национального ответа на импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщнении агентства. Отмечается, что соответствующие меры приняли провинции Онтарио, Квебек, Манитоба и Британская Колумбия. Губернатор Онтарио Дуг Форд отметил, что это решение нанесет существенный удар по американским производителям. Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. Трюдо во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.

https://ria.ru/20250304/kanada-2003068338.html

https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html

сша

канада

онтарио

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сша, канада, онтарио, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады