https://ria.ru/20250305/irkutsk-2003181148.html

В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе

В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе - РИА Новости, 05.03.2025

В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе

На Иркутском авиазаводе для бойцов, находящихся в зоне СВО, изготавливают носилки на моноколесе, для отправки на фронт подготовлена уже третья партия, сообщил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:01:00+03:00

2025-03-05T13:01:00+03:00

2025-03-05T13:01:00+03:00

надежные люди

иркутск

иркутский авиационный завод

сво

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ИРКУТСК, 5 мар - РИА Новости. На Иркутском авиазаводе для бойцов, находящихся в зоне СВО, изготавливают носилки на моноколесе, для отправки на фронт подготовлена уже третья партия, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. "Носилки на моноколесе изготовили специалисты Иркутского авиационного завода для наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Это уже третья партия, которую отправим на фронт для военнослужащих с помощью транспортных компаний и при поддержке благотворительного фонда "Любимый город", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что мобильные носилки крайне необходимы на передовой. В первую очередь для быстрой перевозки раненых с поля боя. Специальная конструкция с колесом позволяет минимизировать силы солдат при транспортировке. В настоящее время в Иркутске также формируется очередная фура для отправки на фронт к 9 мая. Предыдущая ушла на СВО ко Дню защитника Отечества. В партию помощи войдут, в частности, посылки от близких. Для их передачи не нужно ехать в пункт сбора, сотрудники городского фонда "Любимый город" приедут, упакуют, отвезут и передадут лично в руки бойцам на передовой.

https://ria.ru/20250305/svo-2003136942.html

https://ria.ru/20241113/irkutsk-1983566020.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, иркутский авиационный завод, сво