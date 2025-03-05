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В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе - РИА Новости, 05.03.2025
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Надежные люди
 
13:01 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/irkutsk-2003181148.html
В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе
В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе - РИА Новости, 05.03.2025
В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе
На Иркутском авиазаводе для бойцов, находящихся в зоне СВО, изготавливают носилки на моноколесе, для отправки на фронт подготовлена уже третья партия, сообщил... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:01:00+03:00
2025-03-05T13:01:00+03:00
надежные люди
иркутск
иркутский авиационный завод
сво
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ИРКУТСК, 5 мар - РИА Новости. На Иркутском авиазаводе для бойцов, находящихся в зоне СВО, изготавливают носилки на моноколесе, для отправки на фронт подготовлена уже третья партия, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. "Носилки на моноколесе изготовили специалисты Иркутского авиационного завода для наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Это уже третья партия, которую отправим на фронт для военнослужащих с помощью транспортных компаний и при поддержке благотворительного фонда "Любимый город", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что мобильные носилки крайне необходимы на передовой. В первую очередь для быстрой перевозки раненых с поля боя. Специальная конструкция с колесом позволяет минимизировать силы солдат при транспортировке. В настоящее время в Иркутске также формируется очередная фура для отправки на фронт к 9 мая. Предыдущая ушла на СВО ко Дню защитника Отечества. В партию помощи войдут, в частности, посылки от близких. Для их передачи не нужно ехать в пункт сбора, сотрудники городского фонда "Любимый город" приедут, упакуют, отвезут и передадут лично в руки бойцам на передовой.
https://ria.ru/20250305/svo-2003136942.html
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иркутск, иркутский авиационный завод, сво
Надежные люди, Иркутск, Иркутский авиационный завод, СВО
В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе

Мэр Иркутска Болотов: для бойцов в зоне СВО изготовили носилки на моноколесе

© Фото : пресс-служба мэрии ИркутскаНосилки на моноколесе изготовили для фронта на Иркутском авиазаводе
Носилки на моноколесе изготовили для фронта на Иркутском авиазаводе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : пресс-служба мэрии Иркутска
Носилки на моноколесе изготовили для фронта на Иркутском авиазаводе
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ИРКУТСК, 5 мар - РИА Новости. На Иркутском авиазаводе для бойцов, находящихся в зоне СВО, изготавливают носилки на моноколесе, для отправки на фронт подготовлена уже третья партия, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
"Носилки на моноколесе изготовили специалисты Иркутского авиационного завода для наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Это уже третья партия, которую отправим на фронт для военнослужащих с помощью транспортных компаний и при поддержке благотворительного фонда "Любимый город", - написал Болотов в Telegram-канале.
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Он отметил, что мобильные носилки крайне необходимы на передовой. В первую очередь для быстрой перевозки раненых с поля боя. Специальная конструкция с колесом позволяет минимизировать силы солдат при транспортировке.
В настоящее время в Иркутске также формируется очередная фура для отправки на фронт к 9 мая. Предыдущая ушла на СВО ко Дню защитника Отечества. В партию помощи войдут, в частности, посылки от близких. Для их передачи не нужно ехать в пункт сбора, сотрудники городского фонда "Любимый город" приедут, упакуют, отвезут и передадут лично в руки бойцам на передовой.
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