https://ria.ru/20250305/iran-2003300821.html

В Иране заявили, что весь исламский мир против плана Трампа по Газе

В Иране заявили, что весь исламский мир против плана Трампа по Газе - РИА Новости, 05.03.2025

В Иране заявили, что весь исламский мир против плана Трампа по Газе

Ни одна исламская страна не поддерживает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, весь исламский мир категорически против него, заявил официальный... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:50:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Ни одна исламская страна не поддерживает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, весь исламский мир категорически против него, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее в среду член Революционного совета палестинского движения ФАТХ Кифах Харб заявил, что участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего во вторник в Каире, взяли на себя ответственность противостоять планам по переселению палестинцев. "Мы не знаем ни одну исламскую страну, которая хотя бы как-то косвенно поддержала этот план. Исламский мир категорически против этого плана. К счастью, исламские страны региона обращают внимание на него и на его опасность", – передаёт слова Багаи агентство IRIB. Во вторник в египетской столице Каире состоялся экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме. По его итогам участники одобрили разработанный Египтом план по реконструкции сектора Газа, который предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. Саммит состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе. Он также назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.

https://ria.ru/20250305/oon-2003296541.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html

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в мире, сша, каир (город), египет, дональд трамп, лига арабских государств, фатх, иран, палестина, сектор газа