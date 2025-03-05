https://ria.ru/20250305/ipoteka-2003252481.html

Ипотека для новых регионов России-2025: условия, нюансы льготной программы

Льготная ипотека для жителей новых регионов России 2025: условия и проценты

Ипотека для новых регионов России-2025: условия, нюансы льготной программы

Льготная ипотека в новых регионах России - программа с государственной поддержкой для покупки жилья под 2% годовых на территории Донецкой, Луганской народных... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:16:00+03:00

2025-03-05T18:16:00+03:00

2025-03-05T18:16:00+03:00

луганская народная республика

донецкая область

херсонская область

запорожская область

белгородская область

льготная ипотека

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Льготная ипотека в новых регионах России - программа с государственной поддержкой для покупки жилья под 2% годовых на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской, а также Белгородской областей. Кто может воспользоваться льготными условиями кредитования: требования к заемщикам и недвижимости, какие банки принимают заявки от жителей страны в 2025 году, - в материале РИА Новости.Льготная ипотека для новых регионовЛьготная ипотека для новых регионов - социально значимая программа, направленная на поддержку граждан, проживающих на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской, а также Белгородской областей. Программа была разработана для улучшения жилищных условий населения и стимулирования экономического развития этих регионов.Кто может получитьЗа льготным кредитом могут обратиться граждане РФ, желающие приобрести недвижимость на территории новых регионов.- Программа допускает оформление в ипотеку по льготной ставке как жилья, так и земельных участков. Приобрести жилье в многоквартирных домах на вторичном рынке на территории регионов по льготной ставке могут также некоторые категории граждан РФ, занятые в социальной сфере, в здравоохранении, работающие в сфере культуры и спорта на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, участники и ветераны боевых действий зоны СВО. Для этой категории заемщиков предусмотрен определенный перечень. Кроме того, до 31 декабря прошлого года выдавался сертификат, в том числе на приобретение жилья, жителям Херсона и Херсонской области с гражданством РФ, вынужденно покинувшим место жительства в этом регионе, - рассказывает Владислав Плитинь, старший финансовый советник ИК Fontvielle.Льготная ипотека доступна для широкого круга граждан, но приоритет, по словам Михаила Хабинского, генерального директора юридической компании “Протектор”,члена Ассоциации Юристов России, отдается следующим категориям:1.Молодые семьи (возраст супругов до 35 лет). Например, семья из Донецка с двумя детьми может претендовать на льготную ипотеку для покупки квартиры в новостройке.2.Работники бюджетной сферы: учителя, врачи, социальные работники. Например, учитель из Луганска может получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке.3.Военнослужащие и их семьи. Программа особенно актуальна для военных, переведенных в новые регионы для службы.4.Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Это могут быть люди, проживающие в аварийном жилье или в стесненных условиях.Георгий Габолаев, основатель и генеральный директор компании "Группа-А", напоминает, что к гражданам России предъявляется и такой ряд требований:Некоторые банки могут устанавливать дополнительные условия, например, к уровню дохода заемщика или виду трудоустройства.Какое жилье можно купитьЛьготная ипотека распространяется только на определенные категории недвижимости, соответствующие требованиям программы:“Важно: программа не распространяется на коммерческую недвижимость, доли в квартирах, апартаменты и неузаконенные постройки”, - отмечает Георгий Габолаев.Условия программыОформить ипотечный кредит по льготной ставке для новых регионов можно только один раз, причем это касается не только заемщиков и созаемщиков, но и поручителей. - Для кредитов, взятых после декабря 2023 года, действует ограничение - заемщики и поручители по данной программе не могут получить льготный кредит иного вида, например, IT-ипотеку или дальневосточную ипотеку, - объясняет Владислав Плитинь.Первоначальный взносМинимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья.“Если заемщик использует материнский капитал для оплаты первоначального взноса, банк может уменьшить процентную ставку или предложить дополнительные льготные условия”, - говорит Георгий Габолаев.СтавкаЛьготная процентная ставка равна 2% годовых, что делает выплаты по кредиту более доступными.“В случае несвоевременного выполнения обязательств по личному или титульному страхованию заёмщика в период кредитования, процентная ставка будет увеличена на 0,5% годовых. Это также касается случаев, когда заёмщик выбирает опцию личного страхования, но не выполняет обязательства по её оформлению в указанный период. Если банк получает информацию о том, что гражданин или ранее был заёмщиком (солидарным заёмщиком) и/или поручителем по кредитному договору, заключённому в рамках этой программы или других программ льготного ипотечного кредитования, по которым кредитор получает или получал возмещение недополученных доходов, процентная ставка будет увеличена до уровня ключевой ставки Банка России на дату подписания кредитного договора с добавлением 2,5%”, - напоминает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Максимальная суммаМаксимальная сумма кредита - 6 млн рублей.СрокиСрок кредитования составляет от 15 до 30 лет, однако могут быть предложены и более короткие сроки.Как оформить и получитьПо словам Оксаны Васильевой, потенциальному заемщику необходимо работать, жить или быть постоянно зарегистрированным в регионе, где обслуживает банк. Требуется общий трудовой стаж более одного года, причем на последнем месте работы стаж должен составлять не менее четырех месяцев.Если заемщик - мужчина младше 30 лет, он не подлежит призыву на военную службу, но без подтверждающих документов такой гражданин может не учитывать свой доход. В этом случае необходимо наличие другого заемщика, соответствующего требованиям банка. Данные условия касаются лиц, достигнувших возраста 27 лет на 1 января 2024 года.Созаемщиками могут выступать: супруги, родители, совершеннолетние дети, братья и сестры (как полнородные, так и неполнорoдные), тёти, дяди, двоюродные и троюродные братья и сестры, а также бабушки и дедушки с обеих сторон. Максимальное число созаемщиков - четыре человека.Для оформления льготной ипотеки для новых регионов, Михаил Хабинский советует предпринять следующие шаги:1. Выбрать жилье: найдите подходящую квартиру или дом и получите предварительное одобрение в банке.2. Подготовить документы:3. Подать заявку в банк: выберите банк, участвующий в программе, и подайте заявку онлайн или в отделении.4. Заключить договор: после одобрения подпишите кредитный договор и договор купли-продажи.5. Оформить страховку: застрахуйте недвижимость и жизнь заемщика.6. Зарегистрировать право собственности: обратитесь в Росреестр для оформления права собственности на жилье.- Всегда проверяйте юридическую чистоту объекта и аккредитацию застройщика в банке, чтобы избежать проблем с регистрацией сделки, - предупреждает Георгий Габолаев.Какие банки выдаютНа данный момент в программе участвуют несколько крупных российских банков, такие как Промсвязьбанк, Сбербанк, Банк ВТБ, ООО КБ “РостФинанс”, однако список может расширяться.“Уже сейчас можно увидеть, что спрос на такие кредиты есть, например, по данным СМИ, к 2025 году было выдано более 1500 кредитов на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Это говорит о том, что механизм работает, и люди действительно пользуются этой возможностью”, - отмечает Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.Мнение экспертаВ субъектах уделяется внимание увеличению темпов строительства нового жилья, которые выросли вдвое с лета прошлого года, даже несмотря на повышенные риски работы в регионах.- При этом в крупных городах вроде Донецка наблюдаются схожие с дальневосточной и арктической ипотекой тенденции роста стоимости новостроек, подогретого возможностью получения кредита на льготных условиях. Именно крупные города являются наиболее привлекательными для приобретения недвижимости по льготной программе ввиду высокой инвестиционной привлекательности и активной застройки, однако ценовой разрыв между первичной и вторичной недвижимостью вынуждает многих местных граждан обращать внимание именно на вторичный рынок. При этом если в Донецке или Луганске основная доля покупок жилья приходится на местных жителей, то, например, в Мариуполе фиксируется большой приток граждан из других регионов для приобретения жилья на льготных условиях с инвестиционной целью. Также некоторые сложности в реализации программы вызывают и ограниченные возможности по страхованию недвижимости на территории новых регионов, и сложности принятия в залог некоторых объектов, - говорит Исмаил Исмаилов, доцент юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ.“Как и в любом финансовом инструменте, у льготной ипотеки есть свои нюансы. С одной стороны, условия действительно выгодные: низкая ставка, адекватный первоначальный взнос, лояльные требования. С другой стороны, стоит учитывать, что рынок недвижимости в новых регионах ещё находится на стадии формирования, и инфраструктура развивается не так быстро, как хотелось бы. Поэтому тем, кто рассматривает такую ипотеку, я бы советовала сначала тщательно изучить перспективность района, где планируется покупка”, - советует Софья Игумнова.Михаил Хабинский считает, что льготная ипотека для новых регионов - это важный инструмент социальной поддержки и экономического развития. Программа позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия по доступной ставке, что особенно актуально для молодых семей, бюджетников и военнослужащих. Однако, по мнению эксперта, важно учитывать несколько моментов:Пример: Семья из Запорожья с доходом 80 тыс. рублей в месяц может позволить себе квартиру стоимостью 4 млн рублей. При первоначальном взносе 600 тыс. рублей и сроке кредита 25 лет ежемесячный платеж составит около 16 тыс. рублей, что составляет всего 20% от семейного дохода.- Льготная ипотека для новых регионов представляет собой важный элемент государственной стратегии по стимулированию социально-экономического развития территорий. Программа создаёт уникальные возможности для граждан, желающих приобрести жильё на выгодных условиях, одновременно поддерживая строительный сектор и экономику регионов. Успех программы зависит от грамотного администрирования и эффективного взаимодействия между гражданами, банками и государством. Участие в программе не только открывает двери к покупке собственного жилья, но и способствует укреплению региональных сообществ, создавая предпосылки для стабильного роста и процветания, - отмечает независимый эксперт, блогер AJDAHA.61.

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https://ria.ru/20250219/zhile-1770953706.html

https://ria.ru/20250224/kredit-2001182818.html

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Артем Смирнов

луганская народная республика, донецкая область, херсонская область , запорожская область, белгородская область, льготная ипотека