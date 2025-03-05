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Банки в России пока не торопятся массово менять условия по рыночной ипотеке - РИА Новости, 05.03.2025
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07:38 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ipoteka-2003114010.html
Банки в России пока не торопятся массово менять условия по рыночной ипотеке
Банки в России пока не торопятся массово менять условия по рыночной ипотеке - РИА Новости, 05.03.2025
Банки в России пока не торопятся массово менять условия по рыночной ипотеке
Российские банки пока не планируют массово менять условия по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:38:00+03:00
2025-03-05T07:38:00+03:00
экономика
ипотека
россия
мтс
сбербанк россии
"дом.рф"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские банки пока не планируют массово менять условия по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Сбербанк с 4 марта снизил ставки по по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. ВТБ с 4 марта снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас банк рассматривает возможность корректировки условий по рыночной ипотеке, говорили ранее в пресс-службе кредитной организации. "На сегодняшний день "Новиком банк" уже предлагает ставки по кредитам ниже рыночных, поэтому мы пока не планируем изменять условия. Банк не задействовал так называемых "заградительных" ставок, поэтому готов предлагать клиентам наиболее комфортные условия даже на фоне турбулентности на рынке. Размер первоначального взноса 20,01% остается на том же уровне", - прокомментировал директор департамента розничных продаж банка Иван Беляев. В пресс-службе "МТС банка" сообщили, что на данный момент кредитная организация не рассматривает изменение ставок по ипотеке. При этом в дальнейшем ситуация будет зависеть от ключевой ставки Банка России, ставки фондирования и внутренней политики банка. "Первоначальный взнос по ипотеке в "МТС банке" сейчас от 20%, и менять его банк пока не планирует", - также сообщили в пресс-службе. "Поступила информация о том, что в ближайшее время должны скорректировать ставки по семейной ипотеке и по специальной программе приобретения недвижимости от аккредитованных застройщиков. Изменения будут только по льготной ипотеке, по рыночной не планируются", - сообщили в колл-центре МКБ. В колл-центре банка "Дом.РФ" сообщили, что пока ставки по ипотечным программам будут оставаться прежними, информации об изменении ставок не поступало. Первоначальный взнос по льготным и рыночным программам пока тоже остается без изменений. В колл-центре Совкомбанка рассказали, что на текущий момент базовая ставка не меняется, недавно были изменения - 12 февраля, ставка была увеличена на 1 процентный пункт. "Это было связано с изменениями Центрального банка. Банк регулирует ставку по Центральному банку", - отметили там. "На текущий момент у нас есть ряд договоров по ипотекам, но изменение по процентным ставкам у нас пока не обновляется. Как только данная информация будет обновлена, соответственно мы на сайте ее отобразим", - сообщили в колл-центре Т-Банка. Аналогичную информацию предоставили также в колл-центре ПСБ - пока нет информации по изменениям ставок по ипотеке.
https://realty.ria.ru/20250304/ipoteka-2003046694.html
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https://realty.ria.ru/20250227/sberbank-2001996971.html
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экономика, ипотека, россия, мтс, сбербанк россии, "дом.рф"
Экономика, Ипотека, Россия, МТС, Сбербанк России, "Дом.РФ"
Банки в России пока не торопятся массово менять условия по рыночной ипотеке

Российские банки не планируют массово менять условия по рыночной ипотеке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские банки пока не планируют массово менять условия по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Сбербанк с 4 марта снизил ставки по по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. ВТБ с 4 марта снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас банк рассматривает возможность корректировки условий по рыночной ипотеке, говорили ранее в пресс-службе кредитной организации.
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"На сегодняшний день "Новиком банк" уже предлагает ставки по кредитам ниже рыночных, поэтому мы пока не планируем изменять условия. Банк не задействовал так называемых "заградительных" ставок, поэтому готов предлагать клиентам наиболее комфортные условия даже на фоне турбулентности на рынке. Размер первоначального взноса 20,01% остается на том же уровне", - прокомментировал директор департамента розничных продаж банка Иван Беляев.
В пресс-службе "МТС банка" сообщили, что на данный момент кредитная организация не рассматривает изменение ставок по ипотеке. При этом в дальнейшем ситуация будет зависеть от ключевой ставки Банка России, ставки фондирования и внутренней политики банка. "Первоначальный взнос по ипотеке в "МТС банке" сейчас от 20%, и менять его банк пока не планирует", - также сообщили в пресс-службе.
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ВТБ рассматривает возможность корректировки условий по ипотеке
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"Поступила информация о том, что в ближайшее время должны скорректировать ставки по семейной ипотеке и по специальной программе приобретения недвижимости от аккредитованных застройщиков. Изменения будут только по льготной ипотеке, по рыночной не планируются", - сообщили в колл-центре МКБ.
В колл-центре банка "Дом.РФ" сообщили, что пока ставки по ипотечным программам будут оставаться прежними, информации об изменении ставок не поступало. Первоначальный взнос по льготным и рыночным программам пока тоже остается без изменений.
В колл-центре Совкомбанка рассказали, что на текущий момент базовая ставка не меняется, недавно были изменения - 12 февраля, ставка была увеличена на 1 процентный пункт. "Это было связано с изменениями Центрального банка. Банк регулирует ставку по Центральному банку", - отметили там.
"На текущий момент у нас есть ряд договоров по ипотекам, но изменение по процентным ставкам у нас пока не обновляется. Как только данная информация будет обновлена, соответственно мы на сайте ее отобразим", - сообщили в колл-центре Т-Банка. Аналогичную информацию предоставили также в колл-центре ПСБ - пока нет информации по изменениям ставок по ипотеке.
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