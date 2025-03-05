https://ria.ru/20250305/intsident-2003085139.html
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35 - РИА Новости, 05.03.2025
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35
Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:38:00+03:00
2025-03-05T00:38:00+03:00
2025-03-05T08:56:00+03:00
франция
средиземное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:87:3124:1844_1920x0_80_0_0_6122bb1b9aad53543f3028f53ac4b504.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей странице в соцсети Х сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню."В воскресенье российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья", — написал он.По утверждению французского министра, российский истребитель якобы совершил три последовательных пролета вблизи БПЛА в результате чего французский беспилотник мог потерять управление.В Минобороны России пока не прокомментировали данный инцидент. Ранее в военном ведомстве не раз отмечали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002587549.html
франция
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_75544228074b450e232b9b9935db07af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, средиземное море, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35
Франция, Средиземное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-35
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35
Лекорню: российский Су-35 приблизился к французскому БПЛА над Средиземным морем