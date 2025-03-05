https://ria.ru/20250305/intsident-2003085139.html

Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35

Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35 - РИА Новости, 05.03.2025

Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35

Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:38:00+03:00

2025-03-05T00:38:00+03:00

2025-03-05T08:56:00+03:00

франция

средиземное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-35

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей странице в соцсети Х сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню."В воскресенье российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья", — написал он.По утверждению французского министра, российский истребитель якобы совершил три последовательных пролета вблизи БПЛА в результате чего французский беспилотник мог потерять управление.В Минобороны России пока не прокомментировали данный инцидент. Ранее в военном ведомстве не раз отмечали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html

https://ria.ru/20250302/konflikt-2002587549.html

франция

средиземное море

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франция, средиземное море, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35