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Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35 - РИА Новости, 05.03.2025
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00:38 05.03.2025 (обновлено: 08:56 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/intsident-2003085139.html
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35 - РИА Новости, 05.03.2025
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35
Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:38:00+03:00
2025-03-05T08:56:00+03:00
франция
средиземное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей странице в соцсети Х сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню."В воскресенье российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья", — написал он.По утверждению французского министра, российский истребитель якобы совершил три последовательных пролета вблизи БПЛА в результате чего французский беспилотник мог потерять управление.В Минобороны России пока не прокомментировали данный инцидент. Ранее в военном ведомстве не раз отмечали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002587549.html
франция
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франция, средиземное море, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35
Франция, Средиземное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-35
Министр обороны Франции заявил об инциденте с Су-35

Лекорню: российский Су-35 приблизился к французскому БПЛА над Средиземным морем

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 несколько раз приблизился к французскому дрону Reaper в международных водах над Средиземным морем. Такое утверждение на своей странице в соцсети Х сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
«
"В воскресенье российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья", — написал он.
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Вчера, 12:50
По утверждению французского министра, российский истребитель якобы совершил три последовательных пролета вблизи БПЛА в результате чего французский беспилотник мог потерять управление.
В Минобороны России пока не прокомментировали данный инцидент. Ранее в военном ведомстве не раз отмечали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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ФранцияСредиземное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-35
 
 
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