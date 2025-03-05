https://ria.ru/20250305/infrastruktura-2003112756.html
В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура
В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости, 05.03.2025
В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура
Критическая инфраструктура повреждена в Одесской области после взрывов, заявляет министерство внутренних дел Украины. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:17:00+03:00
2025-03-05T07:17:00+03:00
2025-03-05T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена в Одесской области после взрывов, заявляет министерство внутренних дел Украины. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области. "Одесская область… Зафиксированы масштабные разрушения… повреждена… критическая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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одесская область
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одесская область, одесса, ильичевск, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Одесса, Ильичевск, МВД Украины
В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура
МВД Украины заявило о повреждениях критической инфраструктуры в Одесской области