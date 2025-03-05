https://ria.ru/20250305/infrastruktura-2003112756.html

В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура

В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости, 05.03.2025

В Одесской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура повреждена в Одесской области после взрывов, заявляет министерство внутренних дел Украины. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:17:00+03:00

2025-03-05T07:17:00+03:00

2025-03-05T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

одесса

ильичевск

мвд украины

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена в Одесской области после взрывов, заявляет министерство внутренних дел Украины. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области. "Одесская область… Зафиксированы масштабные разрушения… повреждена… критическая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003112433.html

одесская область

одесса

ильичевск

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одесская область, одесса, ильичевск, мвд украины