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В США заявили о новой попытке объявить импичмент Трампу - РИА Новости, 05.03.2025
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14:37 05.03.2025 (обновлено: 14:41 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/impichment-2003208352.html
В США заявили о новой попытке объявить импичмент Трампу
В США заявили о новой попытке объявить импичмент Трампу - РИА Новости, 05.03.2025
В США заявили о новой попытке объявить импичмент Трампу
Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что работает над очередной попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Видео с его заявлением публикует... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что работает над очередной попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Видео с его заявлением публикует телеканал PBS.Ранее выступление Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, активным зачинщиком которых являлся Грин. В результате спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала. "Есть много вещей (в политике Трампа - ред.), против которых я протестую. И я также работаю над статьями об импичменте. Этот президент не подходит, он не должен занимать свой кабинет. Тридцать четыре обвинительных приговора и два импичмента", - заявил Грин журналистам после того, как его вывели из зала заседаний Палаты представителей. Как отмечает издание New York Times, Грин известен на Капитолийском холме отчасти тем, что неоднократно бросал вызов лидерам Демократической партии, членом которой он является, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще задолго до того, как его коллеги-демократы решили это сделать. Он делал это три раза, начиная с первого года пребывания Трампа у власти, и каждый раз терпел неудачу.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США заявили о новой попытке объявить импичмент Трампу

Конгрессмен Эл Грин заявил, что работает над попыткой объявить импичмент Трампу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что работает над очередной попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Видео с его заявлением публикует телеканал PBS.
Ранее выступление Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, активным зачинщиком которых являлся Грин. В результате спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Есть много вещей (в политике Трампа - ред.), против которых я протестую. И я также работаю над статьями об импичменте. Этот президент не подходит, он не должен занимать свой кабинет. Тридцать четыре обвинительных приговора и два импичмента", - заявил Грин журналистам после того, как его вывели из зала заседаний Палаты представителей.
Как отмечает издание New York Times, Грин известен на Капитолийском холме отчасти тем, что неоднократно бросал вызов лидерам Демократической партии, членом которой он является, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще задолго до того, как его коллеги-демократы решили это сделать. Он делал это три раза, начиная с первого года пребывания Трампа у власти, и каждый раз терпел неудачу.
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