https://ria.ru/20250305/hill-2003214472.html

"Несколько дней". Hill сообщил, что ждет Украину после остановки помощи США

"Несколько дней". Hill сообщил, что ждет Украину после остановки помощи США - РИА Новости, 05.03.2025

"Несколько дней". Hill сообщил, что ждет Украину после остановки помощи США

После остановки американской военной поддержки ВСУ могут быстро остаться без средств ПВО, пишет Hill со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:51:00+03:00

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2025-03-05T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. После остановки американской военной поддержки ВСУ могут быстро остаться без средств ПВО, пишет Hill со ссылкой на экспертов."В зависимости от интенсивности воздушной операции у них перехватчики могут закончиться в течение нескольких дней", — указал военный аналитик Джордж Баррос.По словам другого эксперта, Дженнифер Кавана, украинцы в условиях нехватки средств противовоздушной обороны предстанут перед тяжелым выбором."Защитить ли им электростанцию? Или они будут оборонять свои припаркованные F-16? Именно так в первую очередь почувствуется нехватка", — подчеркнула Кавана.В начале этой недели стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь для Украины, пока американский лидер Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В Кремле отметили, что остановка американской военной помощи может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса.

https://ria.ru/20250305/poslanie-2003168354.html

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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, f-16