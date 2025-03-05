https://ria.ru/20250305/gubernator-2003177666.html
Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора за мошеннический
Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора за мошеннический - РИА Новости, 05.03.2025
Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора за мошеннический
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал инцидент, когда местная жительница приняла его за мошенника. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:48:00+03:00
2025-03-05T12:48:00+03:00
2025-03-05T14:18:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал инцидент, когда местная жительница приняла его за мошенника. Третьего марта губернатор во время эфира в соцсети "ВКонтакте" проводил выборочные обзвоны жителей, чтобы лично контролировать ход ремонта пострадавшего жилья. На один из таких звонков ответила женщина, которая, к удивлению Гладкова, не поверила, что говорит с ним лично. Позже женщина извинилась за недопонимание. "Вы не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, потому что действительно бдительность по телефону должна быть и нужно понимать, что мошенников очень много в нашей жизни, не только в нашей области, но и вообще в целом по стране. Просто беда. И поэтому то, что вы перестраховались и воздержались от продолжения разговора, мне кажется, это абсолютно очевидно правильно", — сказал губернатор.Он добавил, что ни о каких персональных данных речи не шло, он только попросил информацию по восстановлению.В заключение Гладков поблагодарил женщину за бдительность.
https://ria.ru/20250224/gladkov-2001207337.html
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Жительница Белгородской области приняла звонок от губернатора за мошеннический
Жительница Белгородской области приняла звонок от губернатора за мошеннический. Гладков проводил выборочный обзвон по теме восстановления поврежденного жилья.
"Да вы что, ну поздравляю вас, что вы Гладков… а я музыкант. Слышу, что вы не Гладков. До свидания"
Потом женщина принесла извинения губернатору за недопонимание. А сам Гладков сказал, что перестраховываться во времена, когда так много мошенников – это правильно.
2025-03-05T12:48
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора за мошеннический
Жительница Белгородской области приняла звонок от Гладкова за мошеннический
БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал инцидент, когда местная жительница приняла его за мошенника.
Третьего марта губернатор во время эфира в соцсети "ВКонтакте"
проводил выборочные обзвоны жителей, чтобы лично контролировать ход ремонта пострадавшего жилья. На один из таких звонков ответила женщина, которая, к удивлению Гладкова
, не поверила, что говорит с ним лично. Позже женщина извинилась за недопонимание.
"Вы не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, потому что действительно бдительность по телефону должна быть и нужно понимать, что мошенников очень много в нашей жизни, не только в нашей области, но и вообще в целом по стране. Просто беда. И поэтому то, что вы перестраховались и воздержались от продолжения разговора, мне кажется, это абсолютно очевидно правильно", — сказал губернатор.
Он добавил, что ни о каких персональных данных речи не шло, он только попросил информацию по восстановлению.
В заключение Гладков поблагодарил женщину за бдительность.