Григоренко рассказал о проекте "Борьба с мошенничеством"
Григоренко: проект "Борьба с мошенничеством" запустят на "Госуслугах"
Мошенничество. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жизненную ситуацию "Борьба с мошенничеством" планируется запустить на "Госуслугах", она объединит все сервисы по борьбе с мошенничеством - от возможности установки самозапрета до обучающих курсов и материалов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
"Отдельно у нас стоит задача - на портале госуслуг хотим вывести жизненную ситуацию "Борьба с мошенничеством". Жизненная ситуация - это комплекс услуг, которая через одну точку позволит так или иначе закрыть всю вариативность, которая у нас на сегодняшний день присутствует по борьбе с мошенничеством", - сказал Григоренко.
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Он объяснил, что жизненная ситуация объединит все сервисы по борьбе с мошенничеством. "Начиная с возможности самозапретов - все наши сервисы, и заканчивая информационно-справочными материалами. Также мы хотим там предоставить возможность прохождения курсов и обучающих материалов", - подчеркнул вице-премьер.
В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года.
В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.