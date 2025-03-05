https://ria.ru/20250305/gosuslugi-2003257516.html

Григоренко рассказал о проекте "Борьба с мошенничеством"

Григоренко рассказал о проекте "Борьба с мошенничеством" - РИА Новости, 05.03.2025

Григоренко рассказал о проекте "Борьба с мошенничеством"

Жизненную ситуацию "Борьба с мошенничеством" планируется запустить на "Госуслугах", она объединит все сервисы по борьбе с мошенничеством - от возможности... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:41:00+03:00

2025-03-05T17:41:00+03:00

2025-03-05T18:01:00+03:00

общество

россия

дмитрий григоренко

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госдума рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жизненную ситуацию "Борьба с мошенничеством" планируется запустить на "Госуслугах", она объединит все сервисы по борьбе с мошенничеством - от возможности установки самозапрета до обучающих курсов и материалов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. "Отдельно у нас стоит задача - на портале госуслуг хотим вывести жизненную ситуацию "Борьба с мошенничеством". Жизненная ситуация - это комплекс услуг, которая через одну точку позволит так или иначе закрыть всю вариативность, которая у нас на сегодняшний день присутствует по борьбе с мошенничеством", - сказал Григоренко. Он объяснил, что жизненная ситуация объединит все сервисы по борьбе с мошенничеством. "Начиная с возможности самозапретов - все наши сервисы, и заканчивая информационно-справочными материалами. Также мы хотим там предоставить возможность прохождения курсов и обучающих материалов", - подчеркнул вице-премьер. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

https://ria.ru/20250211/opros-1998615485.html

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общество, россия, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), госуслуги