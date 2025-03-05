https://ria.ru/20250305/gosuslugi-2003118395.html

На "Госуслугах" запустят пилот "Электронной книги отзывов"

На "Госуслугах" запустят пилот "Электронной книги отзывов" - РИА Новости, 05.03.2025

На "Госуслугах" запустят пилот "Электронной книги отзывов"

Пилот сервиса "Электронная книга отзывов и предложений" планируется запустить на "Госуслугах" в 2025 году, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:28:00+03:00

2025-03-05T08:28:00+03:00

2025-03-05T08:29:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пилот сервиса "Электронная книга отзывов и предложений" планируется запустить на "Госуслугах" в 2025 году, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, уточнив, что это станет аналогом бумажных книг, где граждане оставляют отзывы об услугах и товарах. "Дмитрий Григоренко поручил Роспотребнадзору совместно с Минцифры России проработать вопрос размещения сервиса "Электронная книга отзывов и предложений" в личных кабинетах на портале "Госуслуг". Это поручение было дано в рамках рассмотрения программ цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств на 2025 и плановый период 2026-2027 годов", - сообщили в аппарате. Отмечается, что сейчас прорабатывается сценарий для решения жизненных ситуаций граждан, связанных с туристическими услугами и работой туроператоров. Ожидается, что к концу 2025 года 15% туроператоров и субагентов подключаться к сервису. По мнению вице-премьера, такой сервис необходимо реализовать как можно быстрее, чтобы от пилотного проекта по туриндустрии перейти к другим сценариям "Книги отзывов и предложений", связанных с потребительской сферой. В свою очередь сервис позволит сократить срок рассмотрения обращений, поданных через "Госуслуги" в четыре раза - с 30 до 7 дней. Также увеличится число коллективных исков, что позволит предотвратить убытки потребителей, связанных с разрешением жизненных ситуаций, на 50 миллионов рублей. "Электронная книга отзывов и предложений станет аналогом подобных бумажных книг, которые предприниматели размещают в своих торговых точках. В первую очередь, сервис будет актуален для цифровых платформ. Например, он концептуально согласуется с проектом закона "О платформенной экономике", - добавили в аппарате. Сейчас этот законопроект готовится к внесению в Госдуму. На данный момент одобрены программы цифровой трансформации на 2025 и плановый период 2026-2027 годов для 36 федеральных министерств и ведомств. Программы содержат мероприятия, направленные на поэтапную цифровизацию министерств и ведомств: замену устаревшего парка компьютеров на отечественные современные, импортозамещение программного обеспечения, развитие и повышение защищенности информационных систем, повышение качества и доступности обрабатываемых данных и другое.

https://ria.ru/20241204/gosuslugi-1987334008.html

https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф