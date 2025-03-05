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Госдума одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста - РИА Новости, 05.03.2025
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17:12 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003249389.html
Госдума одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста
Госдума одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста - РИА Новости, 05.03.2025
Госдума одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:12:00+03:00
2025-03-05T17:12:00+03:00
общество
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василий пискарев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей - для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда. Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html
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общество, россия, василий пискарев, госдума рф, иноагенты
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, иноагенты
Госдума одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста

ГД одобрила проект о штрафах для иноагентов за нарушение требований Минюста

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов.
Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей.
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Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей - для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.
Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
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ОбществоРоссияВасилий ПискаревГосдума РФиноагенты
 
 
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