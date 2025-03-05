В Госдуме предложили давать людям с ожирением скидки в спортзал
Депутат Хамитов предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Людям с ожирением стоит предоставлять скидки для покупки абонемента в спортзал, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть населения России имеет ожирение. По данным Минздрава, ожирением в РФ страдает 20,6% мужчин и 27,4% женщин.
"Ожирение - это один из главных медицинских бичей нашего времени. Из-за неправильного питания и сидячего образа жизни им страдает все больше людей… Я предлагаю предоставлять таким людям скидку для покупки абонемента в спортзал", - сказал Хамитов.
Он отметил, что одним из самых эффективных способов избавиться от лишнего веса является физическая активность, но из-за цен на абонементы, "серьезно бьющих по кошельку", далеко не все могут позволить себе посещать спортзал.
"Моя инициатива направлена на помощь тем, кто хотел бы, но не в состоянии приобретать абонементы. В случае ее одобрения и принятия человек, взяв справку в своей поликлинике, сможет отправиться в спортзал и получить скидку на абонемент", - добавил депутат Госдумы.
Он также рассказал, что размер скидки может варьироваться в зависимости от степени ожирения и устанавливаться самой организацией.
"Я уверен, что такая мера многих сподвигнет внимательнее отнестись к собственному здоровью и начать вести более активный образ жизни", - заключил Хамитов.