https://ria.ru/20250305/gosduma-2003107488.html

В Госдуме предложили давать людям с ожирением скидки в спортзал

В Госдуме предложили давать людям с ожирением скидки в спортзал - РИА Новости, 05.03.2025

В Госдуме предложили давать людям с ожирением скидки в спортзал

Людям с ожирением стоит предоставлять скидки для покупки абонемента в спортзал, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:14:00+03:00

2025-03-05T06:14:00+03:00

2025-03-05T06:14:00+03:00

общество

россия

амир хамитов

михаил мурашко

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Людям с ожирением стоит предоставлять скидки для покупки абонемента в спортзал, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть населения России имеет ожирение. По данным Минздрава, ожирением в РФ страдает 20,6% мужчин и 27,4% женщин."Ожирение - это один из главных медицинских бичей нашего времени. Из-за неправильного питания и сидячего образа жизни им страдает все больше людей… Я предлагаю предоставлять таким людям скидку для покупки абонемента в спортзал", - сказал Хамитов. Он отметил, что одним из самых эффективных способов избавиться от лишнего веса является физическая активность, но из-за цен на абонементы, "серьезно бьющих по кошельку", далеко не все могут позволить себе посещать спортзал. "Моя инициатива направлена на помощь тем, кто хотел бы, но не в состоянии приобретать абонементы. В случае ее одобрения и принятия человек, взяв справку в своей поликлинике, сможет отправиться в спортзал и получить скидку на абонемент", - добавил депутат Госдумы. Он также рассказал, что размер скидки может варьироваться в зависимости от степени ожирения и устанавливаться самой организацией. "Я уверен, что такая мера многих сподвигнет внимательнее отнестись к собственному здоровью и начать вести более активный образ жизни", - заключил Хамитов.

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002847454.html

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общество, россия, амир хамитов, михаил мурашко, госдума рф