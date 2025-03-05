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В ГД выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов - РИА Новости, 05.03.2025
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00:15 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html
В ГД выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов
В ГД выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов - РИА Новости, 05.03.2025
В ГД выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов
Комиссия Госдумы зафиксировала рост средств, направляемых Западом на финансирование антироссийской деятельности иноагентов, сообщил председатель Комиссии ГД по... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:15:00+03:00
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россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы зафиксировала рост средств, направляемых Западом на финансирование антироссийской деятельности иноагентов, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Комиссия зафиксировала рост количества средств, направляемых Западом на финансирование антироссийской деятельности иноагентов", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. По его словам, в 2024 году только на НКО-иноагентов недружественные страны потратили порядка 12 миллиардов рублей, а годом ранее - 10,9 миллиарда рублей. "Сколько вливается еще, можно только догадываться. Несмотря на количественное сокращение НКО-иноагентов, а сейчас их 42, высокий уровень их финансирования сохраняется уже несколько лет", - добавил депутат ГД. Он пояснил, что по объёмам финансирования можно судить о роли иноагентов в проведении идеологических диверсий против России. Глава комиссии добавил, что не раз отмечалась повышенная информационная активность иноагентов во время ухудшения положения ВСУ на фронте, "сегодня они стали главными проводниками западной пропаганды, которые несут в наше общество чуждые ценности и деструктив". "Комиссия продолжает работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета нашей страны. Государственная Дума рассмотрит сегодня подготовленный нами пакет законопроектов, предусматривающий введение новых запретов и ограничений для лиц, находящихся под иностранным влиянием", - заключил Пискарев.
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россия, василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы украины
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В ГД выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов

Пискарев: Запад увеличил финансирование антироссийской деятельности иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы зафиксировала рост средств, направляемых Западом на финансирование антироссийской деятельности иноагентов, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Комиссия зафиксировала рост количества средств, направляемых Западом на финансирование антироссийской деятельности иноагентов", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
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По его словам, в 2024 году только на НКО-иноагентов недружественные страны потратили порядка 12 миллиардов рублей, а годом ранее - 10,9 миллиарда рублей.
"Сколько вливается еще, можно только догадываться. Несмотря на количественное сокращение НКО-иноагентов, а сейчас их 42, высокий уровень их финансирования сохраняется уже несколько лет", - добавил депутат ГД.
Он пояснил, что по объёмам финансирования можно судить о роли иноагентов в проведении идеологических диверсий против России. Глава комиссии добавил, что не раз отмечалась повышенная информационная активность иноагентов во время ухудшения положения ВСУ на фронте, "сегодня они стали главными проводниками западной пропаганды, которые несут в наше общество чуждые ценности и деструктив".
"Комиссия продолжает работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета нашей страны. Государственная Дума рассмотрит сегодня подготовленный нами пакет законопроектов, предусматривающий введение новых запретов и ограничений для лиц, находящихся под иностранным влиянием", - заключил Пискарев.
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