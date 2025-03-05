https://ria.ru/20250305/giena-2003308448.html
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора - РИА Новости, 05.03.2025
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора
Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:21:00+03:00
2025-03-05T23:21:00+03:00
2025-03-05T23:22:00+03:00
россия
светлана акулова
московский зоопарк
москва
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986622221_0:125:788:568_1920x0_80_0_0_f98f51a058e43fc2fd70275c8b5a7455.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ранее посетители наблюдали за детенышем гиены в вольере через несколько маленьких окошек, это было сделано для того, чтобы гиененок мог привыкнуть к новым условиям. "В вольере у Акелы больше ничего не закрывает его от посетителей. Сняли последние тростниковые маты. Теперь он может видеть весь вольер пумы Габриэля и толпу поклонников", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
https://ria.ru/20250304/igrunki-2003034166.html
https://ria.ru/20250226/alpaka-2001655991.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986622221_0:51:788:642_1920x0_80_0_0_6c0102477f17f3448311149d95b5627b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, дикие животные
Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Дикие животные
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора
Вольер гиененка Акелы из Московского зоопарка полностью открыли для обзора