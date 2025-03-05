https://ria.ru/20250305/giena-2003308448.html

Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора

Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора - РИА Новости, 05.03.2025

Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора

Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T23:21:00+03:00

2025-03-05T23:21:00+03:00

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россия

светлана акулова

московский зоопарк

москва

дикие животные

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ранее посетители наблюдали за детенышем гиены в вольере через несколько маленьких окошек, это было сделано для того, чтобы гиененок мог привыкнуть к новым условиям. "В вольере у Акелы больше ничего не закрывает его от посетителей. Сняли последние тростниковые маты. Теперь он может видеть весь вольер пумы Габриэля и толпу поклонников", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.

https://ria.ru/20250304/igrunki-2003034166.html

https://ria.ru/20250226/alpaka-2001655991.html

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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, дикие животные