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Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора - РИА Новости, 05.03.2025
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23:21 05.03.2025 (обновлено: 23:22 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/giena-2003308448.html
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора - РИА Новости, 05.03.2025
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора
Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 05.03.2025
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россия
светлана акулова
московский зоопарк
москва
дикие животные
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ранее посетители наблюдали за детенышем гиены в вольере через несколько маленьких окошек, это было сделано для того, чтобы гиененок мог привыкнуть к новым условиям. "В вольере у Акелы больше ничего не закрывает его от посетителей. Сняли последние тростниковые маты. Теперь он может видеть весь вольер пумы Габриэля и толпу поклонников", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
https://ria.ru/20250304/igrunki-2003034166.html
https://ria.ru/20250226/alpaka-2001655991.html
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, дикие животные
Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Дикие животные
Вольер гиененка из Московского зоопарка полностью открыли для обзора

Вольер гиененка Акелы из Московского зоопарка полностью открыли для обзора

© Светлана Акулова / TelegramДетеныш гиены в Московском зоопарке. Кадр видео
Детеныш гиены в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Светлана Акулова / Telegram
Детеныш гиены в Московском зоопарке. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка теперь могут полностью видеть вольер гиененка Акелы, там сняли последние тростниковые маты, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Ранее посетители наблюдали за детенышем гиены в вольере через несколько маленьких окошек, это было сделано для того, чтобы гиененок мог привыкнуть к новым условиям.
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"В вольере у Акелы больше ничего не закрывает его от посетителей. Сняли последние тростниковые маты. Теперь он может видеть весь вольер пумы Габриэля и толпу поклонников", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
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