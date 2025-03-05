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В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО
В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО - РИА Новости, 05.03.2025
В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатные земельные участки всем... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:19:00+03:00
2025-03-05T04:19:00+03:00
2025-03-05T04:19:00+03:00
общество
жилье
сергей миронов
александр бабаков
олег нилов
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатные земельные участки всем участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами законопроекта стали лидер партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Думы в среду. "Законопроектом предлагается для… участников специальной военной операции (а в отдельных случаях для членов их семьи) предусмотреть право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа", - говорится в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается предоставить земельные участки всем военнослужащим, гражданам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ, а также бойцам Национальной гвардии, воевавшим на полях сражений специальной военной операции. "В законопроекте речь идёт о земельных участках, находящихся в региональной или муниципальной собственности, и мы считаем, что они должны предоставляться совершенно бесплатно. Помимо этого, участники СВО должны иметь возможность получать компенсацию вместо земли. Это должна быть справедливая денежная выплата - эквивалент рыночной стоимости участка", - рассказал РИА Новости Миронов. Он отметил, что эсеры неоднократно выступали с такой инициативой, и власти некоторых регионов "прислушались" к их мнению, запустив подобные программы. "Но мы считаем, что нужны чёткие правила предоставления земли во всех регионах, и прописать их нужно на уровне федерального законодательства", – считает лидер эсеров. Кроме того, Миронов добавил, что право на бесплатную землю предлагается также предоставить членами семей ветеранов специальной военной операции, а также родственникам погибших и скончавшихся от травм участников СВО.
https://ria.ru/20241212/veteran-1988718158.html
https://ria.ru/20240807/voenkomy-1964664749.html
https://ria.ru/20241227/gosduma-1991742370.html
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общество, жилье, сергей миронов, александр бабаков, олег нилов, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Жилье, Сергей Миронов, Александр Бабаков, Олег Нилов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО
В Госдуму внесут проект о бесплатных земельных участках для участников СВО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатные земельные участки всем участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами законопроекта стали лидер партии Сергей Миронов
, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков
и первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов
. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Думы в среду.
"Законопроектом предлагается для… участников специальной военной операции (а в отдельных случаях для членов их семьи) предусмотреть право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается предоставить земельные участки всем военнослужащим, гражданам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ
, а также бойцам Национальной гвардии, воевавшим на полях сражений специальной военной операции.
"В законопроекте речь идёт о земельных участках, находящихся в региональной или муниципальной собственности, и мы считаем, что они должны предоставляться совершенно бесплатно. Помимо этого, участники СВО должны иметь возможность получать компенсацию вместо земли. Это должна быть справедливая денежная выплата - эквивалент рыночной стоимости участка", - рассказал РИА Новости Миронов.
Он отметил, что эсеры неоднократно выступали с такой инициативой, и власти некоторых регионов "прислушались" к их мнению, запустив подобные программы.
"Но мы считаем, что нужны чёткие правила предоставления земли во всех регионах, и прописать их нужно на уровне федерального законодательства", – считает лидер эсеров.
Кроме того, Миронов добавил, что право на бесплатную землю предлагается также предоставить членами семей ветеранов специальной военной операции, а также родственникам погибших и скончавшихся от травм участников СВО.