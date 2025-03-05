https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html

В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО

В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО - РИА Новости, 05.03.2025

В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатные земельные участки всем... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:19:00+03:00

2025-03-05T04:19:00+03:00

2025-03-05T04:19:00+03:00

общество

жилье

сергей миронов

александр бабаков

олег нилов

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатные земельные участки всем участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами законопроекта стали лидер партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Думы в среду. "Законопроектом предлагается для… участников специальной военной операции (а в отдельных случаях для членов их семьи) предусмотреть право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа", - говорится в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается предоставить земельные участки всем военнослужащим, гражданам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ, а также бойцам Национальной гвардии, воевавшим на полях сражений специальной военной операции. "В законопроекте речь идёт о земельных участках, находящихся в региональной или муниципальной собственности, и мы считаем, что они должны предоставляться совершенно бесплатно. Помимо этого, участники СВО должны иметь возможность получать компенсацию вместо земли. Это должна быть справедливая денежная выплата - эквивалент рыночной стоимости участка", - рассказал РИА Новости Миронов. Он отметил, что эсеры неоднократно выступали с такой инициативой, и власти некоторых регионов "прислушались" к их мнению, запустив подобные программы. "Но мы считаем, что нужны чёткие правила предоставления земли во всех регионах, и прописать их нужно на уровне федерального законодательства", – считает лидер эсеров. Кроме того, Миронов добавил, что право на бесплатную землю предлагается также предоставить членами семей ветеранов специальной военной операции, а также родственникам погибших и скончавшихся от травм участников СВО.

https://ria.ru/20241212/veteran-1988718158.html

https://ria.ru/20240807/voenkomy-1964664749.html

https://ria.ru/20241227/gosduma-1991742370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, жилье, сергей миронов, александр бабаков, олег нилов, госдума рф, вооруженные силы рф