https://ria.ru/20250305/gaz-2003305915.html

В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа

В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа - РИА Новости, 05.03.2025

В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа

Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:50:00+03:00

2025-03-05T22:50:00+03:00

2025-03-05T22:51:00+03:00

россия

германия

сша

дмитрий песков

ричард гренелл

маттиас варниг

nord stream 2 ag

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Последняя оставшаяся труба газопровода "Северный поток-2" не сертифицирована. Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Расшифровка пресс-конференции доступна на специальном портале правительства ФРГ. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.

https://ria.ru/20250305/evrosoyuz-2003066361.html

https://ria.ru/20250304/potok-2003074971.html

https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, сша, дмитрий песков, ричард гренелл, маттиас варниг, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире, генеральная прокуратура рф