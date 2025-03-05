Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 05.03.2025 (обновлено: 22:51 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/gaz-2003305915.html
В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа
В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа - РИА Новости, 05.03.2025
В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа
Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:50:00+03:00
2025-03-05T22:51:00+03:00
россия
германия
сша
дмитрий песков
ричард гренелл
маттиас варниг
nord stream 2 ag
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Последняя оставшаяся труба газопровода "Северный поток-2" не сертифицирована. Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Расшифровка пресс-конференции доступна на специальном портале правительства ФРГ. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
https://ria.ru/20250305/evrosoyuz-2003066361.html
https://ria.ru/20250304/potok-2003074971.html
https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сша, дмитрий песков, ричард гренелл, маттиас варниг, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире, генеральная прокуратура рф
Россия, Германия, США, Дмитрий Песков, Ричард Гренелл, Маттиас Варниг, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Генеральная прокуратура РФ
В ФРГ заявили, что не планируют возобновлять поставки российского газа

Хебештрайт: ФРГ не планирует восстанавливать "Северный поток — 2" ради газа

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Последняя оставшаяся труба газопровода "Северный поток-2" не сертифицирована. Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Расшифровка пресс-конференции доступна на специальном портале правительства ФРГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"
Вчера, 08:00
Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild
4 марта, 22:04
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"
3 марта, 14:39
 
РоссияГерманияСШАДмитрий ПесковРичард ГренеллМаттиас ВарнигNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2В миреГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала