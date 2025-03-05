https://ria.ru/20250305/gaz-2003239233.html
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ - РИА Новости, 05.03.2025
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ
Украинский энергохолдинг ДТЭК ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:14:00+03:00
2025-03-05T16:14:00+03:00
2025-03-05T16:14:00+03:00
украина
европа
дтэк
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_8ed7249878133d34dabdb97fc3707db5.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора компании Максима Тимченко. "Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК ведет активные переговоры с американскими поставщиками о поставках большего количества природного газа в Европу в рамках более широкой стратегии расширения", - пишет издание. Во вторник агентство Блумберг передавало, что Украина на фоне потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон Киеву потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа. Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_34:0:490:342_1920x0_80_0_0_5413ad0a2bdd4a7e6106b1dabda78691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, дтэк, в мире, сша
Украина, Европа, ДТЭК, В мире, США
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ
WSJ: украинский ДТЭК ведет переговоры с США о поставках природного газа в Европу