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Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ - РИА Новости, 05.03.2025
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16:14 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/gaz-2003239233.html
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ - РИА Новости, 05.03.2025
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ
Украинский энергохолдинг ДТЭК ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора компании Максима Тимченко. "Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК ведет активные переговоры с американскими поставщиками о поставках большего количества природного газа в Европу в рамках более широкой стратегии расширения", - пишет издание. Во вторник агентство Блумберг передавало, что Украина на фоне потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон Киеву потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа. Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html
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украина, европа, дтэк, в мире, сша
Украина, Европа, ДТЭК, В мире, США
Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу, пишет WSJ

WSJ: украинский ДТЭК ведет переговоры с США о поставках природного газа в Европу

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора компании Максима Тимченко.
"Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК ведет активные переговоры с американскими поставщиками о поставках большего количества природного газа в Европу в рамках более широкой стратегии расширения", - пишет издание.
Во вторник агентство Блумберг передавало, что Украина на фоне потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон Киеву потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа.
Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
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УкраинаЕвропаДТЭКВ миреСША
 
 
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