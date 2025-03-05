https://ria.ru/20250305/garantii-2003306463.html

Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине

Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине

Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины, заявил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:58:00+03:00

2025-03-05T22:58:00+03:00

2025-03-05T22:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

париж

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мир на Украине, возможно, будет предполагать размещение европейских сил. Они не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут там, как только мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение. Начиная со следующей недели мы соберем в Париже руководителей генштабов стран, которые желают взять на себя ответственность в этом отношении", - сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

франция

украина

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, евросоюз