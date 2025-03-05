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Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине
Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине
Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины, заявил... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:58:00+03:00
2025-03-05T22:58:00+03:00
2025-03-05T22:58:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мир на Украине, возможно, будет предполагать размещение европейских сил. Они не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут там, как только мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение. Начиная со следующей недели мы соберем в Париже руководителей генштабов стран, которые желают взять на себя ответственность в этом отношении", - сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.
https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html
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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине
Макрон: Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине