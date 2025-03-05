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Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет - РИА Новости, 05.03.2025
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23:24 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/frantsiya-2003308666.html
Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет
Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет - РИА Новости, 05.03.2025
Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет
Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещав, что это не отразится на РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:24:00+03:00
2025-03-05T23:24:00+03:00
в мире
франция
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евросоюз
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ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещав, что это не отразится на населении в плане увеличения налогов. "Нам придется сделать новый бюджетный выбор и дополнительные инвестиции, которые сейчас стали необходимыми. Это будут новые инвестиции, которые потребуют привлечения не только частного финансирования, но и государственного финансирования, без повышения налогов. Это потребует реформ, выбора и мужества", - сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца. Он заявил, что "с учетом нынешних угроз оставаться зрителем – просто безумие" и "нужно принимать решения" для безопасности ЕС и Украины. "Мы должны действовать, объединившись, как европейцы, полные решимости защитить себя. Вот почему родина нуждается в вас, в вашей приверженности ей. Политические решения, военная техника, бюджеты — это одно, но они никогда не заменят силу духа нации. Наше поколение больше не получит дивидендов мира. От нас зависит, чтобы наши дети завтра пожинали плоды наших обязательств", - сказал Макрон. Бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Ранее глава МО Франции Себастьян Лекорню также заявил, что желает почти вдвое увеличить бюджет, который Франция выделяет на оборону, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html
https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, себастьян лекорню, евросоюз
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Евросоюз
Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет

Макрон: Франция нарастит военный бюджет и будет вкладываться в оборону

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещав, что это не отразится на населении в плане увеличения налогов.
"Нам придется сделать новый бюджетный выбор и дополнительные инвестиции, которые сейчас стали необходимыми. Это будут новые инвестиции, которые потребуют привлечения не только частного финансирования, но и государственного финансирования, без повышения налогов. Это потребует реформ, выбора и мужества", - сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 22:35
Он заявил, что "с учетом нынешних угроз оставаться зрителем – просто безумие" и "нужно принимать решения" для безопасности ЕС и Украины.
"Мы должны действовать, объединившись, как европейцы, полные решимости защитить себя. Вот почему родина нуждается в вас, в вашей приверженности ей. Политические решения, военная техника, бюджеты — это одно, но они никогда не заменят силу духа нации. Наше поколение больше не получит дивидендов мира. От нас зависит, чтобы наши дети завтра пожинали плоды наших обязательств", - сказал Макрон.
Бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро.
Ранее глава МО Франции Себастьян Лекорню также заявил, что желает почти вдвое увеличить бюджет, который Франция выделяет на оборону, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС
Вчера, 22:14
 
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